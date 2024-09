Ilkay Gündogan zaključil reprezentančno kariero

"Po vseh teh letih nam je končno uspelo narediti narod spet ponosen. Zelo sem vesel, da sem lahko sodeloval pri tem. Toda že pred turnirjem sem čutil določeno utrujenost v telesu, pa tudi v glavi, kar mi je dalo misliti. In tekem na klubski in reprezentančni ravni ni nič manj. Zagotovo bom še naprej navijač te reprezentance in močno upam, da lahko skupaj nadaljujemo trend vzpona. Ni razloga, da ne bi bili med najbližjimi kandidati za naslov na svetovnem prvenstvu leta 2026. Imamo fantastičnega trenerja, res močno ekipo in odličen ekipni duh," je zapisal Gündogan."Hvala vsem navijačem, osebju, trenerjem in igralcem, ki so me spremljali na tej poti. Bilo mi je v čast! Hvala, Nemčija," je sklenil zapis.