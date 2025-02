Imamo vse udeležence osmine finala, čakajo nas številne poslastice

Neposredno v osmino finala so se že po ligaškem delu uvrstili Liverpool (1.), Barcelona (2.), Arsenal (3), Inter (4.), Atletico Madrid (5.), Leverkusen (6.), Lille (7.) in Aston Villa (8.). Po zmagah v dodatnih kvalifikacijah so se jim pridružili še Bayern Munich, Benfica, Club Brugge, Feyenoord, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid in PSV Eindhoven.

Zaradi novega formata tekmovanja, se pred žrebom za osmino finala vsak klub lahko sooči zgolj z enim od dveh mogočih tekmecev. Liverpool, ki je ligaški del zaključil na prvem mestu, se na primer v osmini finala lahko sooči zgolj z PSG-jem ali Benfico. Enako velja tudi za drugo Barcelono. Že tu imamo zagotovljen vsaj en spopad velikanov, saj je PSG po visoki zmagi v playoffu proti Brestu (skupni izid 10:0) izjemno samozavesten in nevaren.