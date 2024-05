Nogometaši belega baleta so pred tekmo imeli oblečene majice s številko osem, skupaj z zasedbo iz Seville pa so Nemcu pripravili špalir.

Navijači na razprodanem prizorišču v španski prestolnici so pred začetkom tekme izobesili parolo s sliko Kroosa in njegovih 22 lovorik, ki jih je osvojil z Realom, s pripisom 'hvala legenda'.

"Težko je najti prave besede, lahko se le zahvalim. Vsem v klubu, soigralcem in navijačem, ki ste vselej poskrbeli, da sem se tukaj počutil kot doma. Ne bi mogel prositi za več. Za nami je 10 nepozabnih let," je po tekmi dejal nemški vezist.

34-letni nogometni čarodej je igrišče v 86. minuti zapustil ob stoječih ovacijah. Objel je vse soigralce, ob igrišču pa so ga v solzah pričakali njegovi otroci in tudi Kroos ni več mogel brzdati svojih čustev. "Bil sem dokaj močan, dokler nisem videl svojih otrok," je povedal.

In dodal: "Ko se zaveš, da zadnjič igraš tukaj, je občutek povsem drugačen. Toda rekel sem si, da želim le uživati. To je nekaj posebnega. V prihodnosti, ko tega ne bom več imel, bom to vsekakor opazil."

"Bernabeu je dal Kroosu slovo, ki si ga zasluži. Izjemen večer, zelo čustven zanj in za vse ostale, sedaj imamo na voljo še en teden, da cenimo, da je z nami. On je eden izmed najboljših vseh časov, vrhunski vezist z izjemno kakovostjo. Je zelo ponižen, vedno je igral za ekipo in bil popolnoma nesebičen. Imeli smo to srečo, da smo 10 let uživali v njegovem nogometu," je svoje mnenje izrazil Realov trener Carlo Ancelotti.