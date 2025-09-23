Svetli način
Nogomet

'Imeli so igralca več, Šeško pa se je žoge dotaknil le šestkrat'

Manchester, 23. 09. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 28 minutami

Benjamin Šeško je minuli vikend še drugič od poletnega prestopa v Manchester United okusil zmago. S soigralci so doma premagali Chelsea, slovenski napadalec pa je bil zamenjan po prvem polčasu. Bil je ključen pri izključitvi gostujočega vratarja, se nekajkrat dobro odkril, v 45 minutah pa se je žoge dotaknil le šestkrat.

Ta problem je v novi epizodi svojega podkasta izpostavil legendarni angleški branilec Rio Ferdinand, ki je z rdečimi vragi šestkrat osvojil Premier ligo in enkrat Ligo prvakov. "V prvem polčasu, proti desetim igralcem, se je Benjamin Šeško šestkrat dotaknil žoge. Šest dotikov!"

Benjamin Šeško je proti Chelseaju dobil pomemben zračni dvoboj
Benjamin Šeško je proti Chelseaju dobil pomemben zračni dvoboj FOTO: Profimedia

Chelsea je po dobrih štirih minutah na premočeni zelenici ostal z deseterico, saj je vratar Robert Sanchez z nespretnim posredovanjem zaustavil Bryana Mbeuma in povsem upravičeno prejel rdeči karton. Ob tem je pomembno vlogo odigral tudi slovenski reprezentant, ki je po visokem skoku z glavo podaljšal dolgo podajo in v ogenj poslal Kamerunca. Za United sta nato zadela Bruno Fernandes in Casemiro, ki je bil pred odhodom na odmor izključen, na račun tega pa je moral Šeško iz taktičnih razlogov zaključiti s tekmo. Rdeči vragi so na koncu slavili z 2:1.

Rio Ferdinand
Rio Ferdinand FOTO: AP

"Seveda ni vsega kriv le Šeško, ampak dandanes je tehnologija tako napredna, da lahko po tekmi vzame telefon in soigralcem pokaže, v katerih situacijah bi mu morali podati žogo," je nadaljeval Ferdinand in se spomnil trenutkov, ko je sam nosil dres Manchester Uniteda: "Ruud van Nistelrooy je zapustil trening, ker mu Cristiano Ronaldo ni podal žoge takrat, ko je on to želel. Pred celo ekipo je ponižal mladega, nedolžnega, neizkušenega Cristiana, ki je bil povsem šokiran."

Z O V
23. 09. 2025 19.08
Se vidi kam so dal Šeškota...
ODGOVORI
0 0
mmblackbird
23. 09. 2025 18.55
-1
Tale "dragulj" ni vreden 80 ojrov.....kaj šele 80M
ODGOVORI
0 1
mackon08
23. 09. 2025 18.48
+3
Ja no Ferdinand naj malo pogleda kako mu žoge ne podajo in to v idealni situaciji.
ODGOVORI
3 0
Hc4life
23. 09. 2025 18.47
-2
Kaj zdaj razpredate.....svaka čast Leipzigu ,da so vas vložli ko filane paprike .... za 80 miljonov že dobiš igralca
ODGOVORI
1 3
