'Imeli so igralca več, Šeško pa se je žoge dotaknil le šestkrat'

Ta problem je v novi epizodi svojega podkasta izpostavil legendarni angleški branilec Rio Ferdinand, ki je z rdečimi vragi šestkrat osvojil Premier ligo in enkrat Ligo prvakov. "V prvem polčasu, proti desetim igralcem, se je Benjamin Šeško šestkrat dotaknil žoge. Šest dotikov!"
Chelsea je po dobrih štirih minutah na premočeni zelenici ostal z deseterico, saj je vratar Robert Sanchez z nespretnim posredovanjem zaustavil Bryana Mbeuma in povsem upravičeno prejel rdeči karton. Ob tem je pomembno vlogo odigral tudi slovenski reprezentant, ki je po visokem skoku z glavo podaljšal dolgo podajo in v ogenj poslal Kamerunca. Za United sta nato zadela Bruno Fernandes in Casemiro, ki je bil pred odhodom na odmor izključen, na račun tega pa je moral Šeško iz taktičnih razlogov zaključiti s tekmo. Rdeči vragi so na koncu slavili z 2:1.
"Seveda ni vsega kriv le Šeško, ampak dandanes je tehnologija tako napredna, da lahko po tekmi vzame telefon in soigralcem pokaže, v katerih situacijah bi mu morali podati žogo," je nadaljeval Ferdinand in se spomnil trenutkov, ko je sam nosil dres Manchester Uniteda: "Ruud van Nistelrooy je zapustil trening, ker mu Cristiano Ronaldo ni podal žoge takrat, ko je on to želel. Pred celo ekipo je ponižal mladega, nedolžnega, neizkušenega Cristiana, ki je bil povsem šokiran."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.