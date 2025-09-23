'Imeli so igralca več, Šeško pa se je žoge dotaknil le šestkrat'

Benjamin Šeško je minuli vikend še drugič od poletnega prestopa v Manchester United okusil zmago. S soigralci so doma premagali Chelsea, slovenski napadalec pa je bil zamenjan po prvem polčasu. Bil je ključen pri izključitvi gostujočega vratarja, se nekajkrat dobro odkril, v 45 minutah pa se je žoge dotaknil le šestkrat.

Ta problem je v novi epizodi svojega podkasta izpostavil legendarni angleški branilec Rio Ferdinand, ki je z rdečimi vragi šestkrat osvojil Premier ligo in enkrat Ligo prvakov. "V prvem polčasu, proti desetim igralcem, se je Benjamin Šeško šestkrat dotaknil žoge. Šest dotikov!"

Benjamin Šeško je proti Chelseaju dobil pomemben zračni dvoboj FOTO: Profimedia icon-expand

Chelsea je po dobrih štirih minutah na premočeni zelenici ostal z deseterico, saj je vratar Robert Sanchez z nespretnim posredovanjem zaustavil Bryana Mbeuma in povsem upravičeno prejel rdeči karton. Ob tem je pomembno vlogo odigral tudi slovenski reprezentant, ki je po visokem skoku z glavo podaljšal dolgo podajo in v ogenj poslal Kamerunca. Za United sta nato zadela Bruno Fernandes in Casemiro, ki je bil pred odhodom na odmor izključen, na račun tega pa je moral Šeško iz taktičnih razlogov zaključiti s tekmo. Rdeči vragi so na koncu slavili z 2:1.

Rio Ferdinand FOTO: AP icon-expand