Immobile dočakal svoj zlati čevelj

"To je najvišja točka moje kariere. Zlati čevelj sem do zdaj videl na fotografijah, zdaj ga imam v rokah. Škoda, ker se ne morem veseliti z navijači, a nagrado posvečam tudi njim. In seveda ekipi ter družini. Največji uspehi so plod skupinskega dela. Nagrada bo le še motiv za nadaljnje delo," je dejal 31-letni Ciro Immobile, ki je nagrado pričakoval že prej, a je bila zaradi zdravstvenih razmer večkrat prestavljena.

Napadalec Lazia je dočakal svojo zasluženo nagrado, saj je v lanskem italijanskem prvenstvu dosegel rekordnih 36 golov, dva več kot v nemškem Robert Lewandowski in pet več od konkurenta v ligi Portugalca Cristiana Ronalda,napadalca Juventusa.

Immobile je postal šele tretji Italijan s to nagrado, pred njim sta jo osvojila Luca Toni (2006) in Francesco Totti(2007). "Ponosen sem, da sem v družbi velikanov in da sem nagrado osvojil v konkurenci takih strelcev, kot sta Lewandowski in Ronaldo," je še dejal napadalec Lazia.