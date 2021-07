Končno: Messi do prvega naslova z Argentino na Copi

V finalu je sicer odločilni gol v 22. minuti dosegel Angel Di Maria. To je bilo dovolj, da se je končalo dolgo čakanje Argentine in tudi Lionela Messija na naslov kontinentalnih prvakov. "To sem sanjal. To sem si želel več od česar koli drugega na svetu," je bil po zmagi v finalu čustven vratar Argentine Emiliano Martinez. "To je za Messija, ki si to najbolj zasluži," je dodal. Šestkratni dobitnik Zlate žoge je ob izjemni klubski karieri v 16 letih doživel številna razočaranja na reprezentančni ravni. V finalu Cope Americe je bil pred tem že trikrat poražen (v letih 2007, 2015 in 2016), enkrat (leta 2014) je bil poražen tudi v finalu svetovnega prvenstva.