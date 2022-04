Inaki Williams se ne ustavlja: že šest let ni izpustil tekme

V obdobju šestih let v Bilbau rojeni napadalec ganskih korenin ni utrpel niti ene poškodbe, ki bi mu preprečila nastop na tekmi, z izjemno disciplino si nikoli ni prislužil rdečega kartona niti toliko rumenih, da bi morala kazensko počivati na kakšni izmed tekem in kar je, zaradi več kot dvoletne pandemije, v kateri se je skoraj vsak nogometaš srečal s koronavirusom, še bolj zanimivo: v šestih letih ni Williams niti enkrat zbolel.

Ob tem velja omeniti, da je bil pred začetkom neverjetnega niza Španec redno na zdravniški mizi. V roku enega leta pred zadnjo izpuščeno tekmo si je namreč zlomil nogo, resneje poškodoval gleženj in imel težave s stegensko mišico, poškodbe pa je uspešno pozdravil do konca in od takrat naprej skrbi, da se mu te ne ponovijo.

Williams je v rekordnem obdobju brez izpuščene tekme podrl prejšnji rekord po številu nastopov v nizu v španskem prvenstvu, ki si ga je z 202 zaporednimi nastopi lastil Juana Antonio Larranaga, nekdanji član Real Sociedada.

Larranaga in Williams imata še nekaj skupnega, in sicer sta oba za člansko izbrano vrsto Španije zabeležila le en nastop. 27-letni napadalec Athletic Bilbaa je svoj edini nastop za La Rojo zabeležil ob samem začetku neverjetnega niza, in sicer 29. maja 2016, ko je na prijateljski tekmi proti Bosni in Hercegovini odigral 30 minut.