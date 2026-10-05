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Nogomet

Šokanten incident: Izraelec naj bi pljunil člana irske reprezentance

Bačka Topola, 05. 10. 2026 09.55 pred 14 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Š.Z.
Izrael - Irska

Na nedeljski tekmi Lige narodov med Irsko in Izraelom v Srbiji naj bi prišlo do incidenta. Kondicijski trener irske reprezentance Damien Doyle je namreč ob odhodu ekip v garderobe ob polčasu izraelskega nogometaša obtožil, da je pljunil proti njemu, poročajo otoški mediji.

Irski igralci so sklonili glave med izraelsko himno
Irski igralci so sklonili glave med izraelsko himno
FOTO: AP

Reprezentanci Izraela in Republike Irske sta se v Ligi narodov UEFA pomerili na stadionu TSC Arena v Bački Topoli v Srbiji. Tekma se je končala z 1:1, vendar je športni obračun že pred začetkom tekme spremljalo izrazito politično ozadje, povezano z vojno in razmerami v Gazi.

Irski igralci so med izraelsko himno pred začetkom tekme sklonili glave v protest zaradi izraelskih dejanj v Gazi. Podobno gesto so izvedli že ob prejšnjem srečanju reprezentanc. Izraelski nogometaši so medtem nosili črne trakove v spomin na žrtve napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu prvega polčasa so se napetosti po poročanju irskih medijev še stopnjevale. Ob odhodu ekip proti garderobam naj bi izraelski igralec pljunil proti irskemu članu strokovnega štaba Damienu Doylu.

Irski selektor Heimir Hallgrimsson domnevnega nešportnega obnašanja ni želel komentirati. "Kaj se je v resnici dogajalo, bo morala preučiti disciplinska komisija Uefe," je dejal. Ob tem je dodal: "Obstaja obtožba o pljuvanju, vendar tega nisem videl, zato o tem ne želim govoriti."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je pa Hallgrimsson izpostavil dogajanje na igrišču in pohvalil svoje varovance, ker so kljub napetostim ostali zbrani. "Že od samega začetka sem imel občutek, da so nas Izraelci poskušali ustrahovati in provocirati. Zato moram pohvaliti svoje igralce, ker so ostali mirni in se niso pustili izzvati. Lahko bi hitro prišlo do rumenih ali celo rdečih kartonov, vendar so igralci dobro obvladovali svoja čustva in ohranili zbranost."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzvala se je tudi izraelska vlada

Selektor Izraela Ran Ben-Shimon je na novinarski konferenci po tekmi dejal, da ni bil priča incidentu, saj je bil že v garderobi in da se z njim o tem ni pogovarjal nobeden od njegovih igralcev.

Na dogajanje se je odzvala tudi izraelska vlada. Na uradnem računu Izraela, ki ga na omrežju X vodi izraelsko zunanje ministrstvo, so zapisali: "Medtem ko nekateri uporabljajo nogometno igrišče kot svoje politično gledališče, je to za nas osebna stvar." Irsko nogometno reprezentanco so ob tem obtožili "moralne slepote" in zapisali: "1939: Irski igralci so dvignili roke v pozdrav nacistični Nemčiji. 2026: Irski igralci so med izraelsko himno sklonili glave. Različne generacije. Ista moralna slepota."

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KOMENTARJI2

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enkve
05. 10. 2026 11.39
Pljuvanje po kristjanih in krščanskih simbolih ni uradni ali splošno sprejeti judovski običaj, temveč gre za skrajno in sovražno dejanje, ki ga v Jeruzalemu izvajajo predvsem radikalni pripadniki ultraortodoksnih judovskih skupnosti (Haredov). Čeprav verske avtoritete to dejanje strogo zavračajo, nekateri skrajni desničarski aktivisti (med njimi nekdanji tiskovni predstavnik Elisha Yered) napačno trdijo, da gre za "starodavno tradicijo"
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0 0
SpamEx
05. 10. 2026 11.25
Sram jih je lahko kaki narod so
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-1
0 1
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