Šokanten incident: Izraelec naj bi pljunil člana irske reprezentance

Irski igralci so sklonili glave med izraelsko himno FOTO: AP

Reprezentanci Izraela in Republike Irske sta se v Ligi narodov UEFA pomerili na stadionu TSC Arena v Bački Topoli v Srbiji. Tekma se je končala z 1:1, vendar je športni obračun že pred začetkom tekme spremljalo izrazito politično ozadje, povezano z vojno in razmerami v Gazi. Irski igralci so med izraelsko himno pred začetkom tekme sklonili glave v protest zaradi izraelskih dejanj v Gazi. Podobno gesto so izvedli že ob prejšnjem srečanju reprezentanc. Izraelski nogometaši so medtem nosili črne trakove v spomin na žrtve napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

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Po koncu prvega polčasa so se napetosti po poročanju irskih medijev še stopnjevale. Ob odhodu ekip proti garderobam naj bi izraelski igralec pljunil proti irskemu članu strokovnega štaba Damienu Doylu. Irski selektor Heimir Hallgrimsson domnevnega nešportnega obnašanja ni želel komentirati. "Kaj se je v resnici dogajalo, bo morala preučiti disciplinska komisija Uefe," je dejal. Ob tem je dodal: "Obstaja obtožba o pljuvanju, vendar tega nisem videl, zato o tem ne želim govoriti."

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Je pa Hallgrimsson izpostavil dogajanje na igrišču in pohvalil svoje varovance, ker so kljub napetostim ostali zbrani. "Že od samega začetka sem imel občutek, da so nas Izraelci poskušali ustrahovati in provocirati. Zato moram pohvaliti svoje igralce, ker so ostali mirni in se niso pustili izzvati. Lahko bi hitro prišlo do rumenih ali celo rdečih kartonov, vendar so igralci dobro obvladovali svoja čustva in ohranili zbranost."

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Odzvala se je tudi izraelska vlada