Incident na treningu Bayerna: Boateng napadel Goretzko

"Veselica", ki se je končala šele po posredovanju soigralcev in glavnega trenerja bavarskega velikana Hansija Flicka, ki ni mogel verjeti, zaradi česa sta si skočila v lase izkušeni branilec Jerome Boateng in nadarjeni vezist Leon Goretzka.



Po navedbah nemškega Bilda, naj bi med igranjem dveh kombiniranih moštev na manjšem prostoru Goretzka storil nameren prekršek nad Boatengom, nakar je slednji povsem izgubil živce in udaril mlajšega soigralca. Šele ob posredovanju prvega zvezdnika moštva Roberta Lewandowskega so se vroče glave nekoliko umirile, na koncu pa je trener Flick odčital pravo lekcijo Boatengu o vedenju in spoštovanju do soigralcev.