"Z željo, da se v prihodnje znova pomerimo le v športnem boju na igrišču in brez prisotnosti dejavnikov, ki ne sodijo na stadione ter nimajo nobene skupne točke z nogometom," so dodali.

"Incident obžalujemo in ostro obsojamo. Dogodka, kot se je zgodil danes v Murski Soboti, ne pomnimo in upamo ter verjamemo, da se več nikdar ne bo. Igralcem in članom NŠ Mura, ki so utrpeli poškodbo med pokom ob robu igrišča, želimo uspešno, čim hitrejše okrevanje," so pri mariborskem klubu zapisali v sporočilu za javnost.

"Uporaba pirotehničnih sredstev, ki je šla čez mejo in privedla do poškodbe nogometašev Mure ter članov strokovnega štaba, je zasenčila ves trud vseh udeležencev na igrišču ter prizadevanj, da bi spremljali nogometni praznik. V pričakovanju tekme namreč ni bilo prisotnih nobenih nesoglasij ali morebitnih napetosti, kar bi lahko vplivalo na početje skupin ali posameznikov," so pojasnili pri mariborskem prvoligašu.

Poudarili so, da imajo z Muro že dolga leta prijateljske, zgledne odnose. "Zato neprijeten dogodek za nas pomeni še večje razočaranje. Ob medsebojnih pogovorih po nedokončani tekmi smo gostiteljem izrekli globoko obžalovanje ob igrišču in v klubskih prostorih, poslovni direktor Bojan Ban je v imenu NK Maribor stopil pred mikrofone v družbi predsednika domačega kluba Roberta Kuzmiča ter obsodil objestno, nevarno početje, ki je privedlo do predčasnega zaključka tekme," so dodali.