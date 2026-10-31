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Nogomet

Bizarno dejanje navijačev: Pred direktorjevo hišo pustili gnoj

Genova, 31. 10. 2026 13.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
avijači Sampdorie so v znak protesta izvršnega direktorja kluba odvrgli gnoj.

Nezadovoljstvo navijačev Sampdorie zaradi slabih rezultatov moštva, za katerega igra tudi slovenski nogometaš Tjaš Begić, je preraslo v incident pred družinsko hišo športnega direktorja. Tam sta se namreč pojavila kup gnoja in žaljiv transparent, uperjen proti vodstvu kluba.

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Nezadovoljstvo navijačev italijanskega velikana Sampdorie zaradi slabih rezultatov in vse bolj oddaljenih spominov na nekdanje uspehe je preraslo v bizaren incident. Na udaru se je znašel športni direktor kluba Jesper Fredberg, ki so mu navijači na skrajno nenavaden in žaljiv način izrazili svoje nezadovoljstvo. Pred njegovo družinsko hišo so namreč pustili kup gnoja in transparent: "Fredberg, dobro opravljeno, pokvarjenec."

Sampdoria se je odzvala z izjavo, v kateri je obsodila dejanje navijačev: "Nogometni klub Sampdoria odločno in nedvoumno obsoja dejanja posameznikov, ki predstavljajo resno in nesprejemljivo kršitev zasebnosti našega športnega direktorja Jesperja Fredberga in njegovih družinskih članov. Klub ne bo toleriral osebnih in neposrednih napadov na nobenega od svojih članov ali zaposlenih, vključno z najvišjim vodstvom. Takšno vedenje je nesprejemljivo in vredno obsodbe," so zapisali.

Sampdoria se že nekaj let spopada s težavami. Klub je v zelo slabem položaju. Na prvih devetih tekmah italijanske drugoligaške Serie B je zabeležila le eno zmago, dva remija in šest porazov. To je daleč od slavnih dni kluba, ko so zanj igrali številni nogometni velikani. Leta 1991 je Sampdoria osvojila tudi naslov italijanskega prvaka v Serie A. A zdaj je klub iz Genove le še senca nekdanjega kluba, čeprav ima v svojih vrstah še vedno nekaj odmevnih imen, med katerimi izstopa Lorenzo Insigne. Za genovsko moštvo igra tudi Slovenec Tjaš Begić. Največji pečat med slovenskimi nogometaši pa je pri modro-belih pustil Srečko Katanec, ki je z njimi leta 1994 osvojil italijanski superpokal.

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Sampdoria italija incident

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