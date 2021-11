Incident v Lyonu: Payeta v glavo zadela polna plastenka vode

Dvoboj Lyona in Marseilla je takoj postregel z incidentom in prekinitvijo tekme, potem ko je po zgolj nekaj minutah pri izvajanju kota gostujočega nogometaša Dimitrija Payeta v glavo zadela polna plastenka vode. Istega igralca so navijači s plastenko zadeli že na avgustovski tekmi v Nici. Obe ekipi sta po tem novem črnem madežu francoske lige odšli nazaj v slačilnico. Po več kot uri so pristojni objavili, da se bo tekma nadaljevala, igralci Lyona so prišli na ogrevanje, medtem ko so Marseillovi zavrnili nadaljevanje, tudi zaradi dejstva, da Payet ne bi mogel nadaljevati tekme, so poročali francoski mediji po družbenih omrežjih. Zatem so se tudi domači nogometaši spet vrnili v slačilnico.