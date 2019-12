Incidenti na derbiju: Freda obmetavali, City preiskuje rasistične zmerljivke

Obračun na stadionu Etihad so poleg zmage Manchester Uniteda in dejstva, da branilec naslova Manchester City zdaj na lestvici za vodilnim Liverpoolom zaostaja že za 14 točk, zaznamovali dogodki iz drugega polčasa. V vezista Uniteda Freda je med poskusom izvajanja kota priletelo veliko različnih predmetov in tudi zmerljivk. Na spletu so se že pojavili posnetki neimenovanega navijača, ki je oponašal opičje vzklike. City se je že zavzel, da bo izrekel doživljenjske prepovedi tistim, ki jih bodo spoznali za krive.

FRED

"Še vedno smo v nazadnjaški družbi,"je ESPNpo tekmi citiral Freda. "Žal se to dogaja na nekaterih stadionih. Zgodilo se je tu, zgodilo se je v Ukrajini nekaterim prijateljem (Fred je pet let igral pri Šahtarju v Donecku, op. a.). Žalostno je, a glavo moramo držati pokonci ter na to pozabiti. Ne smemo jim posvečati nobene pozornosti, ker je to vse, kar si želijo. Govoril sem s sodnikom po tekmi, nekaj bodo storili glede tega in do je to."

Solskjaer: Upam, da nogometa ne bo več gledal

Po tekmi je postalo jasno, da tarča rasističnih zmerljivk ni bil le Fred, temveč še nekateri člani gostujočega Uniteda, klub pa je skupaj s svojimi člani svoja opažanja delil s sodnikom Anthonyjem Taylorjem in Cityjem. Sinje modri so sporočili, da z lokalno policijo poskušajo identificirati vpletene posameznike, da pa zaenkrat do aretacij še ni prišlo.

Enega od navijačev je med ostudnim početjem ujela tudi televizijska kamera: