Infantina zaradi nagrade Trumpu prijavili etičnemu odboru Fife

Britanska organizacija za človekove pravice obtožuje predsednika Fife Giannija Infantina , da je zaradi svojega odnosa z Donaldom Trumpom kršil etični kodeks krovne nogometne organizacije. Osrednji del pritožbe je Infantinova navdušena hvala ameriškega predsednika Trumpa, pa tudi dejstvo, da je vodilni organ svetovnega nogometa Američanu podelil prvo nagrado za mir Fife.

Organizacija FairSquare, ki se med drugim ukvarja s športno politiko in pravicami delavcev, Infantina obtožuje kršitve politične nevtralnosti. Za nemško agencijo dpa je potrdila prijavo in navedla štiri primere kršitve pravil Fife s strani Infantina v zadnjih mesecih.

FairSquare se med drugim sklicuje na objavo Infantina na Instagramu 9. oktobra, v kateri je 55-letnik v kontekstu izraelskega konflikta zapisal: "Predsednik Donald J. Trump si nedvomno zasluži Nobelovo nagrado za mir za svoje odločno dejanje." Organizacija izpostavlja 4. člen statuta Fife, ki določa, da mora svetovno telo ostati politično nevtralno. "Izjeme so možne v zadevah, ki se nanašajo na zakonske cilje Fife," še navaja.