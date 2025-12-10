Svetli način
Nogomet

Infantina zaradi nagrade Trumpu prijavili etičnemu odboru Fife

Lozana, 10. 12. 2025 08.09 | Posodobljeno pred 28 minutami

STA
Predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina so obtožili kršitve pravil svoje organizacije o politični nevtralnosti v odnosu do ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Infantino in Trump sta v zadnjih letih spletla tesno vez, ZDA pa skupaj s Kanado in Mehiko prihodnje leto gostijo mundial.

Britanska organizacija za človekove pravice obtožuje predsednika Fife Giannija Infantina, da je zaradi svojega odnosa z Donaldom Trumpom kršil etični kodeks krovne nogometne organizacije. Osrednji del pritožbe je Infantinova navdušena hvala ameriškega predsednika Trumpa, pa tudi dejstvo, da je vodilni organ svetovnega nogometa Američanu podelil prvo nagrado za mir Fife.

Donald Trump in Gianni Infatino
Donald Trump in Gianni Infatino FOTO: AP

Organizacija FairSquare, ki se med drugim ukvarja s športno politiko in pravicami delavcev, Infantina obtožuje kršitve politične nevtralnosti. Za nemško agencijo dpa je potrdila prijavo in navedla štiri primere kršitve pravil Fife s strani Infantina v zadnjih mesecih.

FairSquare se med drugim sklicuje na objavo Infantina na Instagramu 9. oktobra, v kateri je 55-letnik v kontekstu izraelskega konflikta zapisal: "Predsednik Donald J. Trump si nedvomno zasluži Nobelovo nagrado za mir za svoje odločno dejanje." Organizacija izpostavlja 4. člen statuta Fife, ki določa, da mora svetovno telo ostati politično nevtralno. "Izjeme so možne v zadevah, ki se nanašajo na zakonske cilje Fife," še navaja.

Preberi še Infantino postal državljan Libanona

Fifa za zdaj še ni odgovorila na pritožbo. Potem ko sta podelitev nagrade za mir in tesen odnos med Trumpom in Infantinom po vsem svetu povzročila številne kritike, je krovna zveza nedavno izjavila, da Infantino od podelitve organizatorja turnirja vzdržuje "tesne odnose" s Trumpom ter z voditelji držav in vlad sogostiteljic Kanade in Mehike.

V skladu s statutom si predsednik Fife prizadeva "vzdrževati in razvijati dobre odnose med Fifo, konfederacijami, članicami, političnimi telesi in mednarodnimi organizacijami". Kot predsednik mora imeti Infantino "dobre odnose" z voditelji držav gostiteljic, da zagotovi uspešen dogodek.

nogomet sp infantino
simc167
10. 12. 2025 08.40
samo sliko pogledaš pa je normalnemu vse jasno. ne rabi komentarja. BOLANO
