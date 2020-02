Za ta konec tedna so v Švici, kjer ima Fifa sedež, že odpovedali nogometne obračune v prvi in drugi ligi. V sosednji Italiji bo pet tekem odigranih pred praznimi tribunami, medtem ko so začetka državnih prvenstev na Japonskem in v Južni Koreji že prestavili za nedoločen čas. "Zdravje ljudi je precej pomembnejše od nogometnih tekem," je dejal Italijan Gianni Infantino na čelu svetovne nogometne organizacije pred vsakoletnim sestankom državnih zvez o nogometnih pravilih. "Moramo spremljati položaj in upati, da se bo širjenje virusa umirilo. Za zdaj temu še ni tako," je priznal Infantino. "Če bi morali tekme prestaviti ali jih odigrati brez prisotnosti navijačev, bomo to storili," je dodal pred reprezentančnim terminom, ki bo ob koncu naslednjega meseca. "Za zdaj ne bi izključil ničesar. Upam, da nikoli ne bomo prišli do trenutka, ko bomo morali razmišljati o teh scenarijih. Težko pa bo vpeljati globalno prepoved, saj se položaj razlikuje od države do države," je zaključil Infantino, ki je poudaril, da bo končna odločitev v rokah vsake posamezne zveze in lokalnih oblasti.

Novi koronavirus je v svetu povzročil številne nevšečnosti, po najnovejših podatkih pa je okuženih več kot 83.000 ljudi v 56 državah.