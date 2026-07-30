Infantino dobil prvega zaveznika

Afriška nogometna konfederacija, znana tudi pod okrajšavo Caf, je prva celinska zveza, ki ni javno nasprotovala projektu predsednika Fife Giannija Infantina o prodaji deleža prihodnjih svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. S tem se ni pridružila ostrim kritikam Uefe in Concacafa, ki sta predlog odločno zavrnili.
Infantino svojo zamisel zagovarja z argumentom, da gre za "priložnost, ne pa za obveznost", takšnemu stališču pa so očitno naklonjeni tudi v Caf.
Prva organizacija, ki je odprla vrata Infantinu
Afriška nogometna konfederacija je v izjavi potrdila, da je prejela predlog Fife in namerava preučiti in oceniti predlagano pobudo.
Caf je tudi svoje članice povabila k pregledu Fifinega predloga ter k sodelovanju v postopku posvetovanja. Glavni cilj je oceniti, ali bo predlagana rešitev prispevala k povečanju finančnih in drugih virov za razvoj ter rast nogometa v Afriki.
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