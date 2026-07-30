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Nogomet

Infantino dobil prvega zaveznika

Kairo, 30. 07. 2026 10.55 pred 51 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Š.Z.
Gianni Infantino

Afriška nogometna konfederacija Caf se za zdaj ne pridružuje nasprotovanju drugih dveh krovnih nogometnih zvez, Uefe in Concacafa, glede predloga, da bi Mednarodna nogometna zveza pod vodstvom Giannija Infantina prodajala sponzorske pravice za svetovno prvenstvo.

Predsednik CAF Patrice Motsepe in predsednik FIFA Gianni Infantino
Predsednik CAF Patrice Motsepe in predsednik FIFA Gianni Infantino
FOTO: AP

Afriška nogometna konfederacija, znana tudi pod okrajšavo Caf, je prva celinska zveza, ki ni javno nasprotovala projektu predsednika Fife Giannija Infantina o prodaji deleža prihodnjih svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. S tem se ni pridružila ostrim kritikam Uefe in Concacafa, ki sta predlog odločno zavrnili.

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Infantino svojo zamisel zagovarja z argumentom, da gre za "priložnost, ne pa za obveznost", takšnemu stališču pa so očitno naklonjeni tudi v Caf.

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Prva organizacija, ki je odprla vrata Infantinu

Afriška nogometna konfederacija je v izjavi potrdila, da je prejela predlog Fife in namerava preučiti in oceniti predlagano pobudo.

Caf je tudi svoje članice povabila k pregledu Fifinega predloga ter k sodelovanju v postopku posvetovanja. Glavni cilj je oceniti, ali bo predlagana rešitev prispevala k povečanju finančnih in drugih virov za razvoj ter rast nogometa v Afriki.

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KOMENTARJI5

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SpamEx
30. 07. 2026 12.25
so podmazal Starvin Marvina
Odgovori
0 0
REAList7
30. 07. 2026 12.24
Zdaj se bo lepo videlo, komu je mar za nogomet in komu za denar!
Odgovori
0 0
Racional-ec
30. 07. 2026 12.13
V afriko maj si ga vzamejo…za tja tut je
Odgovori
0 0
hojladri123
30. 07. 2026 12.01
$$$$$
Odgovori
+2
2 0
Peklenšček
30. 07. 2026 11.47
Pa bodo imeli 40 novih miljonarjev
Odgovori
0 0
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