Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantino: Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj političnih voditeljev

Ženeva, 03. 02. 2026 11.32 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je v intervjuju za Sky News pozval k odpravi suspenza Rusije in njenih klubov z mednarodnih tekmovanj. Obenem pa je zagovarjal svojo odločitev, da ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu podeli "nagrado za mir".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje, ali bi bilo treba Rusijo ponovno sprejeti v mednarodno nogometno skupnost, je Infantino odgovoril pritrdilno. "Moramo to preučiti, tako mi kot evropska zveza Uefa. To je gotovo," je dejal Gianni Infantino.

Preberi še Infantino v bran Fifi: 'Brez nas ni svetovnega nogometa'

Rusija in njeni klubi so bili od invazije na Ukrajino februarja 2022 suspendirani z vseh mednarodnih tekmovanj. Čeprav konflikt še vedno traja, je Mednarodni olimpijski komite (Mok) nedavno priporočil, naj športne zveze ruskim ekipam dovolijo sodelovanje na mladinskih in amaterskih tekmovanjih.

Gianni Infantino v Egiptu
Gianni Infantino v Egiptu
FOTO: AP

"Ta izključitev ni dosegla ničesar; povzročila je le še več frustracij in sovraštva," je trdil Infantino za Sky News in dodal: "Dobro bi bilo, če bi ruska dekleta in fantje lahko igrali nogomet v drugih delih Evrope."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Infantino je dodal, da bi morala Fifa razmisliti o spremembi svojih pravil, tako da nobena država ne bi mogla biti izključena s tekmovanj. "Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj njenih političnih voditeljev."

Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino
Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino
FOTO: AP

"Osebno sem proti prepovedim in bojkotom. Mislim, da z njimi ne dosežemo ničesar. Prispevajo le k še večjemu sovraštvu," je nadaljeval 55-letni prvi mož mednarodnega nogometa.

Preberi še Gianni Infantino ni 'napeljeval k zlorabi položaja'

Pojavili so se namreč pozivi k bojkotu nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga bodo poleti skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika (11. junij–19. julij). Poziv je bil kot odgovor na napetosti, ki jih je povzročila želja ameriškega predsednika po zasegu Grenlandije in grožnje z zvišanjem tarif proti evropskim državam, ki temu nasprotujejo.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Protiimigracijska politika Trumpove administracije in metode izvrševanja teh predpisov v Minneapolisu, zaradi katerih so zvezni agenti ICE ustrelili dve osebi, so prav tako izzvale močne odzive tako doma kot v tujini, kar je sprožilo zaskrbljenost glede varnosti milijonov navijačev, ki jih to poletje pričakujejo v ZDA.

Preberi še Bogate denarne nagrade na nogometnem SP 2026

Konec januarja je Sepp Blatter, Infantinov predhodnik na mestu predsednika Fife, ponovil poziv uglednega švicarskega odvetnika za boj proti korupciji, naj se navijači to poletje "izognejo ZDA".

Preberi še Trump si bo ogledal finale, Infantino: On je ljubitelj nogometa

Nazadnje je Infantino decembra zagovarjal svojo široko kritizirano odločitev, da prvo nagrado Fife za mir podeli Trumpu, ki se rad pohvali, da je od vrnitve na oblast januarja 2025 končal več konfliktov.

"Objektivno si jo zasluži," je glede nagrade izjavil Infantino, ki redno izkazuje tesne prijateljske vezi z ameriškim predsednikom. "Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi pripomogli k svetovnemu miru."

nogomet infantino fifa

Benzema po sporu s klubom okrepil osovraženega tekmeca

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
03. 02. 2026 11.47
Infantino predsednik Fife ... je dobil nekakšna navodila ...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506