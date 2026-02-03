Infantino: Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj političnih voditeljev

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na vprašanje, ali bi bilo treba Rusijo ponovno sprejeti v mednarodno nogometno skupnost, je Infantino odgovoril pritrdilno. "Moramo to preučiti, tako mi kot evropska zveza Uefa. To je gotovo," je dejal Gianni Infantino.

Rusija in njeni klubi so bili od invazije na Ukrajino februarja 2022 suspendirani z vseh mednarodnih tekmovanj. Čeprav konflikt še vedno traja, je Mednarodni olimpijski komite (Mok) nedavno priporočil, naj športne zveze ruskim ekipam dovolijo sodelovanje na mladinskih in amaterskih tekmovanjih.

Gianni Infantino v Egiptu FOTO: AP

"Ta izključitev ni dosegla ničesar; povzročila je le še več frustracij in sovraštva," je trdil Infantino za Sky News in dodal: "Dobro bi bilo, če bi ruska dekleta in fantje lahko igrali nogomet v drugih delih Evrope."

Infantino je dodal, da bi morala Fifa razmisliti o spremembi svojih pravil, tako da nobena država ne bi mogla biti izključena s tekmovanj. "Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj njenih političnih voditeljev."

Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: AP

"Osebno sem proti prepovedim in bojkotom. Mislim, da z njimi ne dosežemo ničesar. Prispevajo le k še večjemu sovraštvu," je nadaljeval 55-letni prvi mož mednarodnega nogometa.

Pojavili so se namreč pozivi k bojkotu nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga bodo poleti skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika (11. junij–19. julij). Poziv je bil kot odgovor na napetosti, ki jih je povzročila želja ameriškega predsednika po zasegu Grenlandije in grožnje z zvišanjem tarif proti evropskim državam, ki temu nasprotujejo.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Protiimigracijska politika Trumpove administracije in metode izvrševanja teh predpisov v Minneapolisu, zaradi katerih so zvezni agenti ICE ustrelili dve osebi, so prav tako izzvale močne odzive tako doma kot v tujini, kar je sprožilo zaskrbljenost glede varnosti milijonov navijačev, ki jih to poletje pričakujejo v ZDA.

Konec januarja je Sepp Blatter, Infantinov predhodnik na mestu predsednika Fife, ponovil poziv uglednega švicarskega odvetnika za boj proti korupciji, naj se navijači to poletje "izognejo ZDA".