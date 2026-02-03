Infantino: Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj političnih voditeljev

Na vprašanje, ali bi bilo treba Rusijo ponovno sprejeti v mednarodno nogometno skupnost, je Infantino odgovoril pritrdilno. "Moramo to preučiti, tako mi kot evropska zveza Uefa. To je gotovo," je dejal Gianni Infantino.
Rusija in njeni klubi so bili od invazije na Ukrajino februarja 2022 suspendirani z vseh mednarodnih tekmovanj. Čeprav konflikt še vedno traja, je Mednarodni olimpijski komite (Mok) nedavno priporočil, naj športne zveze ruskim ekipam dovolijo sodelovanje na mladinskih in amaterskih tekmovanjih.
"Ta izključitev ni dosegla ničesar; povzročila je le še več frustracij in sovraštva," je trdil Infantino za Sky News in dodal: "Dobro bi bilo, če bi ruska dekleta in fantje lahko igrali nogomet v drugih delih Evrope."
Infantino je dodal, da bi morala Fifa razmisliti o spremembi svojih pravil, tako da nobena država ne bi mogla biti izključena s tekmovanj. "Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj njenih političnih voditeljev."
"Osebno sem proti prepovedim in bojkotom. Mislim, da z njimi ne dosežemo ničesar. Prispevajo le k še večjemu sovraštvu," je nadaljeval 55-letni prvi mož mednarodnega nogometa.
Pojavili so se namreč pozivi k bojkotu nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga bodo poleti skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika (11. junij–19. julij). Poziv je bil kot odgovor na napetosti, ki jih je povzročila želja ameriškega predsednika po zasegu Grenlandije in grožnje z zvišanjem tarif proti evropskim državam, ki temu nasprotujejo.
Protiimigracijska politika Trumpove administracije in metode izvrševanja teh predpisov v Minneapolisu, zaradi katerih so zvezni agenti ICE ustrelili dve osebi, so prav tako izzvale močne odzive tako doma kot v tujini, kar je sprožilo zaskrbljenost glede varnosti milijonov navijačev, ki jih to poletje pričakujejo v ZDA.
Konec januarja je Sepp Blatter, Infantinov predhodnik na mestu predsednika Fife, ponovil poziv uglednega švicarskega odvetnika za boj proti korupciji, naj se navijači to poletje "izognejo ZDA".
Nazadnje je Infantino decembra zagovarjal svojo široko kritizirano odločitev, da prvo nagrado Fife za mir podeli Trumpu, ki se rad pohvali, da je od vrnitve na oblast januarja 2025 končal več konfliktov.
"Objektivno si jo zasluži," je glede nagrade izjavil Infantino, ki redno izkazuje tesne prijateljske vezi z ameriškim predsednikom. "Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi pripomogli k svetovnemu miru."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.