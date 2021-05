Infantino: Superliga? Fifa je proti

Pred dnevi je ameriški časnik New York Timeszapisal, da je Fifa sodelovala v pogovorih z ustanovitelji Superlige, kar je bil eden od predpogojev za ločitev od Evropske nogometne zveze (Uefa). Obe strani naj bi menda, kot poroča STA, govorili tudi o učinkih povezovanja Superlige in klubskega svetovnega prvenstva Fife, v katerem naj bi v prihodnosti nastopilo 24 ekip. Ustanovitev Superlige so 19. aprila napovedali angleški Liverpool, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Arsenal in Chelsea, italijanski Juventus, Inter Milan in AC Milan ter španski Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid. Večina klubov je zaradi ostrega odziva večine privržencev teh klubov, športnega in političnega vrha v svojih državah ter Uefe le dva dni zatem odstopila od projekta, ki ga trenutno podpirajo le Juventus, Barcelona in Real Madrid.

Uefa je s predstavniki Arsenala, Liverpoola, Chelseaja, Manchester Cityja, Manchester Uniteda, Tottenhama, Atletica iz Madrida, AC Milana in Interja v prvi polovici maja podpisala sporazum, vsi omenjeni klubi pa so se zavezali k nastopom v domačih prvenstvih in klubskih tekmovanjih pod okriljem Uefe.

Vseh devet omenjenih klubov je s podpisom sporazuma priznalo, da je bil projekt Superliga napaka, ter se opravičilo nogometnim privržencem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.