Infantino zavrnil možne ukrepe proti Izraelu

"Fifa geopolitičnih problemov ne more rešiti. Lahko pa podpira nogomet na svetovni ravni in izkoristi povezovalne, vzgojne in humanitarne vrednote nogometa," na Fifi povzemajo stališče predsednika Giannija Infantina.

Pri Fifi so poudarili, da se predsednikova izjava nanaša posebej na situacijo v zvezi z vojno v Gazi. S tem je Infantino zavrnil zahteve po izključitvi Izraela, ki so domnevno prišle s strani dela vodstva Evropske nogometne zveze.

"Pri Fifi se zavzemamo za to, da izkoristimo moč nogometa za združevanje ljudi v razdeljenem svetu. Naše misli so z vsemi tistimi po svetu, ki zaradi vojn trpijo. Najpomembnejše sporočilo nogometa v trenutni situaciji je sporočilo miru in enotnosti," je še dejal predsednik Fife.