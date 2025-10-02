Svetli način
Nogomet

Infantino zavrnil možne ukrepe proti Izraelu

Lozana, 02. 10. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 41 minutami

STA , S.V.
Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino se je odzval na vse pogostejše zahteve po izključitvi Izraela iz nogometnih tekmovanj, po današnjem zasedanju v Lozani je poudaril, da Fifa ne more reševati geopolitičnih težav. Šport vidi kot povezovalno silo za premagovanje tovrstnih kriz.

Predsednik Fife Gianni Infantino
Predsednik Fife Gianni Infantino FOTO: AP

"Fifa geopolitičnih problemov ne more rešiti. Lahko pa podpira nogomet na svetovni ravni in izkoristi povezovalne, vzgojne in humanitarne vrednote nogometa," na Fifi povzemajo stališče predsednika Giannija Infantina.

Pri Fifi so poudarili, da se predsednikova izjava nanaša posebej na situacijo v zvezi z vojno v Gazi. S tem je Infantino zavrnil zahteve po izključitvi Izraela, ki so domnevno prišle s strani dela vodstva Evropske nogometne zveze.

"Pri Fifi se zavzemamo za to, da izkoristimo moč nogometa za združevanje ljudi v razdeljenem svetu. Naše misli so z vsemi tistimi po svetu, ki zaradi vojn trpijo. Najpomembnejše sporočilo nogometa v trenutni situaciji je sporočilo miru in enotnosti," je še dejal predsednik Fife.

Infantino je ob tem poudaril temeljito posvetovanje z vodstvi kontinentalnih nogometnih zvez, nato pa zavrnil možne ukrepe proti Izraelu. O tem so se po poročanju angleškega časnika The Times na evropski zvezi pogovorili, odločanje o izključitvi pa prestavili na kasnejši termin, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump predstavil načrt za končanje konflikta, ki je za Izrael v večjem delu sprejemljiv.

Izključitev Izraela v tem trenutku bi tamkajšnji reprezentanci onemogočila uvrstitev na nogometno svetovno prvenstvo 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika. Tudi ZDA so se odločno izrekle proti izključitvi Izraela iz nogometnih tekmovanj in kot največja soorganizatorica tekmovanja Infantinu jasno nakazale želeno smer pri odločanju.

nogomet infantino fifa
KOMENTARJI (10)

Vakalunga
02. 10. 2025 18.53
+2
RUSKE športnike nazaj v ŠPORT...Čuftarinu je žal da je sprožil pregon..)) Tudi njemu so dnevi šteti..
Quercus
02. 10. 2025 18.53
+3
Aja? No potem pa naj sprejmejo nazaj tudi Rusijo, da ne bo dvojnih meril.
gggg1
02. 10. 2025 18.56
Ni dvojnih meril. Rusija napada Ukrajino in trdi, da ne gre za vojno. Izrael pa je takojnodlocno rekel, naj Hamas vrne vse talce, ali pa bo proti njim družina vojna, in zdaj gre pač, žal, za vojno stanje.
Slovenska pomlad
02. 10. 2025 18.52
Tako sem ponosen,da SDS podpira genocid nad otroki v Gazi.
natas999
02. 10. 2025 18.50
to mi deli
SEHE
02. 10. 2025 18.50
+1
Ja na końcu ima prav, zakaj bi se vsi skrivali za njim oz. za Fifo? Naj tako kot pri evroviziji. Napovedo bojkot!?
Slavko BabIč
02. 10. 2025 18.45
+8
Temule infantinu, so pa dali Izraelvi zelo veliko podkupnino!
Kosmatinec2
02. 10. 2025 18.45
+10
Z Izključitvijo Rusije pa ni bilo teh pomislekov?
pravica1
02. 10. 2025 18.39
+9
Sramota. V primeru rusije so očitno lahko reševali geopolitična vprašanja.
bor99
02. 10. 2025 18.37
+8
a rusija lahko igra?
