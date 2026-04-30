Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantino: Iran bo igral na svetovnem prvenstvu

Vancouver, 30. 04. 2026 20.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je ob odprtju kongresa krovne nogometne zveze v Vancouvru še enkrat potrdil, da bo Iran igral na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo čez natanko 42 dni.

Udeležba Irana na svetovnem prvenstvu je bila negotova, odkar se je februarja na Bližnjem vzhodu začela vojna po napadih ZDA in Izraela. Gianni Infantino je večkrat poudaril, da bo Iran igral na mundialu, to pa ponovil tudi pred delegati v Vancouvru. "Naj kar takoj povem in potrdim, da bo Iran seveda igral na letošnjem svetovnem prvenstvu. In seveda bo igral v ZDA."

Iranski predstavniki so se sicer ogrevali za idejo, da bi tekme njihove reprezentance preselili iz ZDA v Mehiko. Iran bo po prvotnem načrtu igral vse tri svoje tekme v skupini G v ZDA, in sicer proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu ter proti Egiptu v Seattlu.

Odlični Vipotnik izbran za najboljšega igralca sezone

24ur.com Infantino: 'Iran bo nastopil na svetovnem prvenstvu in igral v ZDA'
24ur.com Iran bi tekme nogometnega SP igral v Mehiki
24ur.com 'Dogajanje po svetu bi lahko vplivalo na svetovno prvenstvo'
24ur.com Iranci se kljub vojni niso odrekli nastopu na SP v ZDA
24ur.com Infantino prepričan, da bo Iran igral na SP: 'Njihova obveznost je'
24ur.com Iran na svetovnem prvenstvu? Trumpu je vseeno
24ur.com Napadalec Interja ne sme odpotovati na svetovno klubsko prvenstvo
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
Slovenska podjetnica iskreno o svoji preteklosti
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Telo jo je opozorilo na raka ob pitju alkohola na prvem zmenku z bodočim možem
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
moskisvet
Portal
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
okusno
Portal
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692