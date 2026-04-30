Infantino: Iran bo igral na svetovnem prvenstvu

Udeležba Irana na svetovnem prvenstvu je bila negotova, odkar se je februarja na Bližnjem vzhodu začela vojna po napadih ZDA in Izraela. Gianni Infantino je večkrat poudaril, da bo Iran igral na mundialu, to pa ponovil tudi pred delegati v Vancouvru. "Naj kar takoj povem in potrdim, da bo Iran seveda igral na letošnjem svetovnem prvenstvu. In seveda bo igral v ZDA."

Iranski predstavniki so se sicer ogrevali za idejo, da bi tekme njihove reprezentance preselili iz ZDA v Mehiko. Iran bo po prvotnem načrtu igral vse tri svoje tekme v skupini G v ZDA, in sicer proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu ter proti Egiptu v Seattlu.