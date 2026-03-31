Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantino: 'Iran bo nastopil na svetovnem prvenstvu in igral v ZDA'

Antalya, 31. 03. 2026 17.26

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Iran bo nastopil na nogometnem svetovnem prvenstvu in bo svoje tekme odigral v ZDA, kot je to načrtovano, kljub vojni na Bližnjem vzhodu, je danes ob robu obiska prijateljske tekme med reprezentancama Irana in Kostarike v Turčiji dejal predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino.

Donald Trump in Gianni Infatino
FOTO: AP

"Iran bo na svetovnem prvenstvu," je Gianni Infantino po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal med polčasom prijateljske tekme med Iranom in Kostariko. "Zato smo tukaj. Veseli smo, ker gre za zelo, zelo močno ekipo. Zelo sem zadovoljen," je predsednik FIFE dejal ob obisku tekme, ki jo je Iran dobil s 5:0.

"Videl sem se z ekipo ter pogovarjal z igralci in trenerjem. Vse je v redu," je dodal Infantino, ki je na današnjo tekmo prišel brez predhodnega obvestila. Poudaril je, da bodo tekme Irana tam, "kjer morajo biti, v skladu z žrebom".

Preberi še Mehika pripravljena v celoti gostiti iranske nogometaše

Svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, se bo začelo 11. junija. Iran bo prvo tekmo v skupini G odigral proti Novi Zelandiji v Los Angelesu 15. junija. Nato se bo v mestu angelov meril še z Belgijo in za konec v Seattlu z Egiptom.

Toda udeležba iranske reprezentance od začetka vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja po ameriško-izraelskih napadih na Iran, še naprej ostaja pod vprašajem. Zaradi stopnjevanja konflikta iranska reprezentanca ne želi v ZDA, temveč v Mehiki.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
02. 04. 2026 16.05
Infantino je en ubogi skorumpirani revček , če bo Trump zažvižgal in rekel hop , bo Infantino skakljal po igrišču hop hop .... , kaj pa če bodo Ameriški mejni organi zavrnili nekaj Iranskih igralcev , češ zaradi žalitev Trumpa , neprimerne obleke ali pa da je kdo od nogometašev Irana delal na policiji , ali pa bodo to Židje Trumpu zacahnali , ... kaj bo naredil tale skorumpirani Infantino ???? sicer pa ... ali je Iran napadel ZDA in Izraelce ali OBRATNO , da je Izrael in ZDA napadli Iran...
Odgovori
+1
1 0
