Infantino: 'Iran bo nastopil na svetovnem prvenstvu in igral v ZDA'

"Iran bo na svetovnem prvenstvu," je Gianni Infantino po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal med polčasom prijateljske tekme med Iranom in Kostariko. "Zato smo tukaj. Veseli smo, ker gre za zelo, zelo močno ekipo. Zelo sem zadovoljen," je predsednik FIFE dejal ob obisku tekme, ki jo je Iran dobil s 5:0.

"Videl sem se z ekipo ter pogovarjal z igralci in trenerjem. Vse je v redu," je dodal Infantino, ki je na današnjo tekmo prišel brez predhodnega obvestila. Poudaril je, da bodo tekme Irana tam, "kjer morajo biti, v skladu z žrebom".