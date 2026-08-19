Proti Infantinu tudi podpredsednik Fife

Nov dan in nov hud udarec za predsednika Fife Giannija Infantina. Eden njegovih najtesnejših zaveznikov, podpredsednik Fife in predsednik Madžarske nogometne zveze Sandor Csanyi, je namreč v ostrem pismu sporočil, da umika podporo njegovi kandidaturi za nov predsedniški mandat na čelu Fife. Madžar je dejal, da je sodu izbila dno odločitev o odpustitvi glavnega operativnega direktorja Fife, Kevina Lamourja. Slednji je konec julija kritiziral Infantinov načrt o prodaji 20-odstotnega deleža v novi komercialni podružnici Fifa Forward Enterprise (FFE), ki bi upravljala del komercialnih dejavnosti Fife, vključno s televizijskimi pravicami, sponzorstvi in organizacijo turnirjev.
Csanyi je v pismu Infantinu glede Lamourjeve odpustitve zapisal: "Dejstvo, da je bil odpuščen zaradi kritike omenjene pobude – za katero ste pozneje sami priznali, da je bila zgrešena – kaže na resne pomanjkljivosti v strokovni presoji, etičnih standardih in vodenju."
73-letnik, ki poleg madžarske nogometne zveze predseduje tudi banki OTP, je v pismu Infantinu še zapisal: "Izgubil sem zaupanje, ki sem ga nekoč gojil do vas." Ob tem je dodal: "Zamajano je moje prepričanje, da ste sposobni še naprej uspešno in učinkovito voditi Fifo v skladu s skupnimi vrednotami, ki so nekoč predstavljale temelj našega sodelovanja."
FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu, danes pa ima sedež v Zürichu v Švici. Njena primarna vloga je organizacija in nadzor nad največjimi nogometnimi tekmovanji, vključno s svetovnim prvenstvom v nogometu, ter določanje pravil igre, ki se uporabljajo po vsem svetu.
Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Fife. Preden je prevzel vodenje te organizacije, je dolgo časa deloval kot generalni sekretar Evropske nogometne zveze (UEFA). Njegov mandat na čelu Fife je zaznamovan s prizadevanji za širitev svetovnih prvenstev in reformami komercialnega poslovanja organizacije.
Podpredsedniki Fife so člani izvršnega odbora, ki igrajo ključno vlogo pri sprejemanju strateških odločitev za razvoj nogometa. Ti položaji so pogosto razdeljeni med različne konfederacije, da se zagotovi geografska zastopanost in vpliv različnih regij. Podpredsedniki sodelujejo pri nadzoru financ, organizaciji turnirjev in oblikovanju politike, ki usmerja delovanje celotne mednarodne nogometne skupnosti.
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