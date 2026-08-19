Proti Infantinu tudi podpredsednik Fife

Sandor Csanyi in Gianni Infantino FOTO: AP

Nov dan in nov hud udarec za predsednika Fife Giannija Infantina. Eden njegovih najtesnejših zaveznikov, podpredsednik Fife in predsednik Madžarske nogometne zveze Sandor Csanyi, je namreč v ostrem pismu sporočil, da umika podporo njegovi kandidaturi za nov predsedniški mandat na čelu Fife. Madžar je dejal, da je sodu izbila dno odločitev o odpustitvi glavnega operativnega direktorja Fife, Kevina Lamourja. Slednji je konec julija kritiziral Infantinov načrt o prodaji 20-odstotnega deleža v novi komercialni podružnici Fifa Forward Enterprise (FFE), ki bi upravljala del komercialnih dejavnosti Fife, vključno s televizijskimi pravicami, sponzorstvi in organizacijo turnirjev.

Csanyi je v pismu Infantinu glede Lamourjeve odpustitve zapisal: "Dejstvo, da je bil odpuščen zaradi kritike omenjene pobude – za katero ste pozneje sami priznali, da je bila zgrešena – kaže na resne pomanjkljivosti v strokovni presoji, etičnih standardih in vodenju."

Aleksander Čeferin in Sándor Csányi FOTO: Miniszterelnoki Sajtoiroda / Fischer Zoltan

73-letnik, ki poleg madžarske nogometne zveze predseduje tudi banki OTP, je v pismu Infantinu še zapisal: "Izgubil sem zaupanje, ki sem ga nekoč gojil do vas." Ob tem je dodal: "Zamajano je moje prepričanje, da ste sposobni še naprej uspešno in učinkovito voditi Fifo v skladu s skupnimi vrednotami, ki so nekoč predstavljale temelj našega sodelovanja."