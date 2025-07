Infantino obljubil podporo žrtvam rasističnih žaljivk

Angleška nogometna zveza je ob tem sporočila, da bo sodelovala s policijo pri odkrivanju storilcev tovrstnih kaznivih dejanj, pri čemer jo je podprl tudi Infantino. "Vsem vpletenim nudimo podporo in smo pripravljeni posredovati tudi podatke, s katerimi bi lažje odkrili storilce," je zapisal.

"Stojimo za Jess, tako kot za vsako posameznico in posameznikom, ki se sooča z rasističnimi žaljivkami," je na družbenem omrežju Instagram zapisal Gianni Infantino .

Problematiko negativnih spletnih komentarjev je zaznala tudi angleška reprezentantka Lucy Bronze. "Spletni komentarji v ženskem nogometu so vedno bolj žaljivi," je dejala in razkrila, da so se o omenjeni problematiki znotraj ekipe pogovarjali že pred prvenstvom.

S podobnimi opazkami se je soočala tudi napadalka Alessia Russo, ki je prav tako razmišljala o umiku z družbenih omrežij, saj ji ta povzročajo preveč škode.

Angleške nogometašice so sicer v znak boja proti rasizmu pred začetki tekem klečale, a naj bi se tej praksi odpovedale že na torkovi polfinalni tekmi EP proti Italijankam. "Očitno je, da se moramo proti rasizmu boriti na drugačen način," so zapisale v sporočilu za javnost.