Infantino obljublja večje denarne sklade za ženski nogomet

Gianni Infantino je prepričan, da se bodo premije do naslednjega SP več kot podvojile. "Moramo ostati optimistični," je še dejal Švicar.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu letos v Franciji je Fifa med udeleženke SP razdelila 30 milijonov dolarjev, ki so bile namenjene 24 sodelujočim ekipam. Na naslednjem SP, tako je v sredo sklenil svet Fife, pa bo nastopilo že 32 ženskih reprezentanc.

Letos so naslov osvojile prav Američanke. Te ga slavijo s serijo prijateljskih in promocijskih tekem v Pasadeni, Philadelphii, Saint Pauli, Charlotti in Chicagu.