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Nogomet

Infantinu teče voda v grlo: podporo išče pri Trumpu

Zürich, 03. 08. 2026 15.50 pred 1 uro 1 min branja 23

Avtor:
Lu.M
Gianni Infantino in Donald Trump

Gianni Infantino je z manevrom, v katerem je poskušal del svetovnega prvenstva prodati zasebnim vlagateljem, več kot očitno izgubil podporo nogometnega sveta. Pod vprašajem je celo ohranitev mandata na položaju Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Švicar se je v, vsaj navidezni, krizi obrnil na svojega političnega "prijatelja", predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Po poročanju dobro obveščenih virov, ki so blizu ameriškemu mediju New York Times, se Gianni Infantino po neuspelem načrtu počuti "osamljenega". V sržu negative, ki je zajela njegovo pobudo, da petino mundiala podredi zasebnim vlagateljem, s čimer bi v lasten žep pospravil več kot 30 milijonov evrov, Infantino emfatično išče podporo v luči prihajajočih predsedniških volitev. Pred razkritjem o zloglasni pobudi, da "proda" del svetovnega prvenstva, je bila njegova ponovna izvolitev bolj kot ne formalnost. Zdaj pa se zdi, da si je v nogometnem svetu nabral toliko sovražnikov, ki si ga želijo odstraniti z najbolj lukrativnega položaja v vsem nam ljubem športu.

Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino
Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino
FOTO: AP

Švicar se je obrnil na svojega glavnega pajdaša pri minulem mundialu, kjer sta skupaj zrežirala pravi nogometni "šov", predsednika ZDA Donalda Trumpa. 80-letnik pa se po poročanju ameriških medijev na njegove klice ne odzove. Infantino se je moral tako zaenkrat zadovoljiti s sestankom z državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Pri sekretarju bo iskal podporo Bele hiše na prihajajočih predsedniških volitvah, ki bodo na sporedu marca leta 2027.

Protikandidata zaenkrat ni, jasno pa je, da bi imel veliko podpore pri zvezah, ki so stopile nasproti Infantinu in njegovemu spodletelemu načrtu.

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KOMENTARJI23

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za bojši jutri
03. 08. 2026 16.57
Trump te ne rabi več, saj si zasral vse česar si se lotil.
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+3
3 0
lokson
03. 08. 2026 16.55
NY Times relevanten Medij!! Buuhhhaaahhaaaa.
Odgovori
-1
1 2
BrezPitt
03. 08. 2026 17.05
Nora24 in fox so najboljša, najfantastična, oh in sploh medija.
Odgovori
0 0
Cervantes Saavedra
03. 08. 2026 16.42
Mogoče bi pa Trump kandidiral še za mesto predsednika FIFA? Imel bi veliko podporo pri našem nekdanjem amaterskem nogometašu, sedanjem Ostarelem abrazu. Tudi Netanjahu bi ga podprl. Grims pa za predsednika komiteja za ekološke osvežilne pavze med tekmami.
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+4
4 0
Malo_sutra
03. 08. 2026 16.34
nabral si se denarja se za dve generacije, lepo se umakni in noben ti nebo nic ocital, bodi gospod.
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+2
2 0
kryptix
03. 08. 2026 16.40
V teoriji ja..ampak kak lajf živijo takšni pa verjemi da bo kopnelo hitreje kot nama tistih 1000€ na mesec.
Odgovori
+4
4 0
kryptix
03. 08. 2026 16.43
Koliko propadlih bogatih poznaš ki so ob zadnjem milijonu naredili črto....imam še milijon...dovolj za normalen lajf. Noben!
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+1
1 0
Wolfman
03. 08. 2026 16.33
Že prosjači!
Odgovori
+3
3 0
Pinokio
03. 08. 2026 16.26
Sem že predhodno napisal, da ga zaradi neuspeha Trump ne bo več želel poznati. Še carino mu nabije pa bo pogruntal Trumpovo ljubezen. Ne verjamem pa, da je v vsakodnevni politiki kaj drugače. Infantinov je na tisoče, povsod.
Odgovori
+3
4 1
Grande cojones
03. 08. 2026 16.24
Oba bosta odletela kot gumb na gatah!
Odgovori
+7
7 0
NeNebinarni
03. 08. 2026 16.23
To pa je zaveznik. Oranžen. Senilen. Nesramen. Nesposoben. Neveden. Škoda tudi, da o fuzbalu ne ve absolutno nič. Ali pa pač sreča. Kakor se vzame. Je pa Infatilni naiven, če misli, da se ga ga Trumpelj sploh spomni, kaj šele, da bi Trumpeljna tole utegnilo zanimat.
Odgovori
+6
6 0
Palar
03. 08. 2026 16.22
Postal je “ibržnik”, amen
Odgovori
+4
4 0
bronco60
03. 08. 2026 16.21
Trump ga je pač nategnil, da je sam požel 5 minut nogometne slave.
Odgovori
+6
6 0
JanezNovak13
03. 08. 2026 16.20
Mogoče je pa to še dobro za Aleksandra Čeferina. Bo naslednji predsednik FIFE?
Odgovori
+5
5 0
Grande cojones
03. 08. 2026 16.24
Verjetno!
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
03. 08. 2026 16.18
SDS ga podpira.
Odgovori
+3
3 0
AFŽ
03. 08. 2026 16.17
jah, sej sta oba za odpis
Odgovori
+7
7 0
borjac
03. 08. 2026 16.11
Čeferin pazi se mosada !!!
Odgovori
+5
6 1
Bozjidar
03. 08. 2026 16.10
Trump ga bo potopil do kraja😂
Odgovori
+10
10 0
huperz
03. 08. 2026 16.49
Kjer se ZDA vmeša, uniči vse
Odgovori
0 0
U.K.
03. 08. 2026 16.06
papa
Odgovori
+6
6 0
machine
03. 08. 2026 16.03
Spomnimo; Brez Infantina ni prihodnosti nogometa. Gremo na zmago!
Odgovori
+0
3 3
RUBEŽ
03. 08. 2026 16.00
Ta mora odleteti. Polnil bi ladtni žep, isto, kot naša koalicija. Oziroma najožji del nje.
Odgovori
+13
14 1
jablan
03. 08. 2026 16.13
kot vsi v 30 ih letih
Odgovori
+0
1 1
Pinokio
03. 08. 2026 16.29
Zdaj bo vsak kandidat zmagal, pa če ima še več masla na glavi. Samo odločiti se morajo za kandidaturo. Upam, da se tega ne spomnil tudi Trump. Potem bi ponovil prodajo in kdor ne bi sprejel, bi njegovi državi nabil visoko carino.
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+1
1 0
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