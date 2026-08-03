Infantinu teče voda v grlo: podporo išče pri Trumpu

Po poročanju dobro obveščenih virov, ki so blizu ameriškemu mediju New York Times , se Gianni Infantino po neuspelem načrtu počuti "osamljenega". V sržu negative, ki je zajela njegovo pobudo, da petino mundiala podredi zasebnim vlagateljem, s čimer bi v lasten žep pospravil več kot 30 milijonov evrov, Infantino emfatično išče podporo v luči prihajajočih predsedniških volitev. Pred razkritjem o zloglasni pobudi, da "proda" del svetovnega prvenstva, je bila njegova ponovna izvolitev bolj kot ne formalnost. Zdaj pa se zdi, da si je v nogometnem svetu nabral toliko sovražnikov, ki si ga želijo odstraniti z najbolj lukrativnega položaja v vsem nam ljubem športu.

Švicar se je obrnil na svojega glavnega pajdaša pri minulem mundialu, kjer sta skupaj zrežirala pravi nogometni "šov", predsednika ZDA Donalda Trumpa. 80-letnik pa se po poročanju ameriških medijev na njegove klice ne odzove. Infantino se je moral tako zaenkrat zadovoljiti s sestankom z državnim sekretarjem Marcom Rubiom. Pri sekretarju bo iskal podporo Bele hiše na prihajajočih predsedniških volitvah, ki bodo na sporedu marca leta 2027.

Protikandidata zaenkrat ni, jasno pa je, da bi imel veliko podpore pri zvezah, ki so stopile nasproti Infantinu in njegovemu spodletelemu načrtu.