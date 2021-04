Infantino poslal jasno sporočilo: Uefa ima vso mojo podporo

"Vse življenje se zavzemam za evropski model športa, ki temelji na odprtosti in vključenosti. To, kar zdaj počnejo nekateri, je eklatanten primer poskusa odmika od osnovnih vrednot našega delovanja. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) tako močno nasprotuje kakršnim koli poskusom ustanovitve tako imenovane superlige. Evropska nogometna zveza (Uefa) in evropski nogomet nasploh imata vso mojo podporo,"je na torkovem kongresu Uefe v švicarskem Montreauxu povedal prvi mož Fife Gianni Infantino in v nadaljevanju izrazil jasno željo po nadaljnji enotnosti nogometnega sveta.

"Nogomet mora ostati enoten in povezan. Vsi se, denimo, dobro spomnimo prekrasnega zadetka legendarnega Paola Rossija pred leti v finalu svetovnega prvenstva ... To je le eden od primerov, kaj pomeni ta naša prečudovita igra za ves svet. To je bil eden od mnogih magičnih trenutkov v zgodovini nogometa, ki bi moral združevati in ne razdruževati ljudi,"je poudaril nekdanji dolgoletni član Uefine družine, kot se je izrazil sam.