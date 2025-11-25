Infantino postal državljan Libanona

"Predsednik države Joseph Aoun je o odločitvi osebno obvestil Fifo," je povedal predsednik LFA Hashem Haidar in dodal, da so odlok o podelitvi državljanstva Infantinu, čigar žena je Libanonka, izdali, ker je javna osebnost in nudi ugodnosti Libanonu, ki se nahaja v hudi gospodarski krizi.

"Še ga nimam, ampak ga bom kmalu dobil. Zelo sem ponosen in vesel zaradi tega. Že vrsto let sem Libanonec, zato je dobro, da to formaliziramo," je Infantino nedavno izjavil za libanonski televizijski kanal LBCI.

Petinpetdesetletni vodja svetovnega nogometa naj bi Libanoncem obljubil, da bo Fifa pokrila stroške gradnje modernega stadiona z 20.000 do 30.000 sedeži v Bejrutu, libanonska zveza mora priskrbeti le zemljišče.

Infantino je poročen z Libanonko Leeno al-Ashkar, ta je prej delala za LFA.