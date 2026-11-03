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Nogomet

Infantino prek Trumpa za gospodinjo urejal dovoljenje za delo na črno

New York, 03. 11. 2026 11.48 pred 51 minutami 5 min branja 3

Avtor:
A.V.
Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino

Predsednik krovne nogometne zveze Gianni Infantino in njegov ožji krog sodelavcev sta posredovala pri Trumpovi administraciji, da bi uredila delovno dovoljenje za njegovo gospodinjo iz Nikaragve, potem ko ji je Bela hiša preklicala zakoniti status.

Prvi mož Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki se te dni krčevito bori za svoj položaj, je prek vplivnega političnega svetovalca poskušal doseči, da bi zvezni urad za priseljevanje pogledal skozi prste 33-letni Yajarlin del Socorro Fernandez.

Kot poroča The Post, jo je Fifa namreč zaposlovala še mesece po tem, ko so ji oblasti odvzele dovoljenje za delo, razkrivajo pridobljeni dokumenti, zvočni posnetki in trije viri, ki so neposredno seznanjeni z zadevo. Interno dopisovanje znotraj Fife, ki ga je pridobil The Post, potrjuje, da je Fernandezova ostala na plačilni listi krovne nogometne organizacije vse do oktobra 2025 – torej več kot štiri mesece po tem, ko ji je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepovedala delo v ZDA, kar sta potrdila tudi vladna vira, ki poznata njen uradni priseljenski dosje.

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"S tem potrjujemo, da je bila Yajarlin del Socorro Fernandez zaposlena pri podjetju FIFA (Americas), Inc. od 1. avgusta 2024 do 31. oktobra 2025, in sicer za polni delovni čas," piše v dopisu, ki ga je podpisala Faviana Urdaneta, kadrovska partnerica Fife v Miamiju.

Fernandezovi je nato januarja 2026 pod okriljem Ministrstva za domovinsko varnost, ki ga vodi Kristi Noem, uspelo pridobiti zelo želeno delovno dovoljenje (kategorije C11), čeprav je Trump že leto dni prej začel ukinjati ta humanitarni program za državljane njene domovine. To manevriranje v ozadju je sledilo potezi ožjega kroga švicarsko-italijanskega športnega funkcionarja, ki naj bi v postopku navedel lažni naslov namesto dejanskega bivališča, kjer je Fernandezova živela in delala za Giannija Infantina in njegovo družino.

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Dva vira sta razkrila, da je Fernandezovo za to delo prvotno izbrala Infantinova žena Leena Infantino, in to še preden je sploh prejela prvo delovno dovoljenje. Družina se je pozneje preselila v luksuzno stolpnico One Thousand Museum, kjer je angleška nogometna legenda David Beckham pred kratkim prodal svoje stanovanje na vrhu stavbe za slabih 25 milijonov dolarjev.

Celoten posel je po navodilih svojega šefa izpeljal Carlos Cordeiro, nekdanji bankir pri Goldman Sachsu, ki je pred kratkim zapustil Fifo zaradi Infantinovih poslovnih dogovorov s podjetjem Thrive Capital v lasti Josha Kushnerja, so razkrili trije viri. Trump je Cordeira maja 2025 imenoval za višjega svetovalca v posebni delovni skupini Bele hiše za svetovno prvenstvo. Ključno pri tem je, da je ta skupina, v kateri je bila tudi Noemova, delovala neposredno pod okriljem Ministrstva za domovinsko varnost; torej prav tiste agencije, ki je kasneje brez težav odobrila novo delovno dovoljenje za Fernandezovo.

Gianni Infantino, prvi mož Fife, naj bi prek Trumpovega svetovalca za gospodinjo urejal dovoljenje za delo na črno.
Gianni Infantino, prvi mož Fife, naj bi prek Trumpovega svetovalca za gospodinjo urejal dovoljenje za delo na črno.
FOTO: Profimedia

Dobro obveščeni viri trdijo, da je Cordeiro po ukazih glavnega šefa Fife na sestanku maja 2024 podrejenemu naročil, naj v priseljenske dokumente Fernandezove vpiše naslov svojega lastnega najetega stanovanja v Miamiju. S tem so prikrili informacijo, kje je ženska dejansko živela in delala za družino prvega moža Fife. Fernandezova je nato res prejela začasno dovoljenje za delo, vendar so ji oblasti to odobritev naslednje leto preklicale.

Vrhovno sodišče je 30. maja 2025 Trumpovi administraciji prižgalo zeleno luč za ukinitev humanitarnega programa za začasni sprejem priseljencev iz štirih držav. Ministrstvo za domovinsko varnost je 12. junija istega leta sodelujoče v programu uradno obvestilo, da je njihovo dovoljenje za bivanje in delo v ZDA preklicano.

Gianni Infantino se kar ne more in ne more izviti iz primeža različnih afer.
Gianni Infantino se kar ne more in ne more izviti iz primeža različnih afer.
FOTO: Profimedia

Potem ko je Fernandezova izgubila delovno dovoljenje, jo je jeseni 2025 čakal razgovor s zveznimi priseljenskimi uradniki. Po besedah virov je domnevno lažni naslov sprožil pravo paniko, ko so agenti začeli podrobneje preverjati podatke o njenem prebivališču. Približno v tistem času je Infantino od Cordeira zahteval, naj izkoristi svoja poznanstva v vladi in Fernandezovi pomaga pridobiti novo priseljensko dovoljenje, navajajo viri, ki so seznanjeni s temi pogovori.

Infantino je pred tem že zavrnil opozorila lastnih kadrov, naj prekine sodelovanje s Fernandezovo, in jo je še naprej obdržal na plačilni listi podjetja, navajajo viri. "Ne moreš je več plačevati prek nas, saj jo bodo deportirali," je opozoril eden od dobro obveščenih virov znotraj Fife. "Če jo ujame imigracijska služba (ICE), bomo imeli resne težave."

Gianni Infantino v zadjem obdobju živi "na tankem ledu". Afere se vse bolj množijo, kakšen pa bo epilog le-teh, bo kot vselej pokazal čas.
Gianni Infantino v zadjem obdobju živi "na tankem ledu". Afere se vse bolj množijo, kakšen pa bo epilog le-teh, bo kot vselej pokazal čas.
FOTO: Profimedia

Ko so novinarji The Posta kontaktirali Cordeira, ni želel komentirati svoje domnevne vloge pri urejanju priseljenskih dokumentov za Fernandezovo in je zatrdil le, da "s to zgodbo ni seznanjen". Uradna dokumentacija pa vodi naravnost v Zürich. Uradni registri zvezne države Florida namreč razkrivajo, da so najvišji vodilni možje krovne nogometne zveze – vključno z generalnim sekretarjem Mattiasom Grafströmom in pravnikom Emiliom Garcio Silverom – navedeni kot registrirani direktorji podjetja FIFA (Americas) Inc., ki ima sedež v Delawareu.

Infantino, ki ga marca 2027 čakajo predsedniške volitve, je zadnje mesece preživel v reševanju hudih posledic propadlega načrta za privatizacijo Fifinih komercialnih dejavnosti. Po tem spornem predlogu naj bi novoustanovljena podružnica, ocenjena na 20 milijard dolarjev, prodala manjšinski delež zasebnim vlagateljem pod vodstvom družbe Thrive Capital. The Post je julija prvi poročal, da je posel zaradi vsesplošnega mednarodnega ogorčenja propadel.

Ameriški predsednik Donald Trump se niti ne trudi skriti, da je veliki podpornik prvega moža Fife Giannija Infantina.
Ameriški predsednik Donald Trump se niti ne trudi skriti, da je veliki podpornik prvega moža Fife Giannija Infantina.
FOTO: Profimedia

Ta pobuda je sprožila buren notranji upor in odprto vojno z evropsko krovno zvezo (Uefa), ki je zagrozila s popolnim bojkotom Fifinih tekmovanj, kasneje pa je na ameriških zveznih sodiščih vložila zahtevo za razkritje dokumentov, da bi pridobila interne predstavitvene načrte. 

Tiskovna agencija Reuters je poročala, da bo Fifa javno objavila nekaj ključnih dokumentov, povezanih s tem pretresom, vendar viri trdijo, da bo organizacija od svojih lastnih nogometnih funkcionarjev zahtevala podpis pogodbe o nerazkritju podatkov (NDA), s čimer želi preprečiti, da bi vsebina pricurljala v medije.

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KOMENTARJI3

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AFŽ
03. 11. 2026 13.13
poštenjak haha
Odgovori
0 0
Big M
03. 11. 2026 12.54
Na Trumpu se služe ha?
Odgovori
0 0
JP2022
03. 11. 2026 12.48
neeeeeee, pa ja neeeeeeee spet ta trump pa njegova žena austrika pa janša na oblasti, pa trtenjakova klet pa vrtovec, pa kmetje težijo, kljub temu da imajo traktor za 100 jurjev pa nova24, pa brezje in podeželje ko bi le bila cela slovenija nove jarše al pa šiška al pa dol kako se že reče na konc pr obvoznici groza aja pa še stevanovic, srb, groza, pa black cube, ne moremo več dejmo markeša janeza za taglavnega
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