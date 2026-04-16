Infantino prepričan, da bo Iran igral na SP: 'Njihova obveznost je'

" Iran zanesljivo prihaja na mundial. Upamo, da bodo razmere do takrat mirne, to bi zagotovo pomagalo, " je Gianni Infantino povedal na gospodarski konferenci, ki jo je pripravila televizijska hiša CNBC. " Mislim, da gre za obveznost Irana, da se njegovi nogometaši udeležijo turnirja, na katerega so se uvrstili, predstavljajo svoje ljudi, igralci želijo igrati, " je dejal o prihajajočih tekmah reprezentance Irana, ki so junija predvidene v ZDA.

Infantino je podobne komentarje podal že marca, ko se je udeležil prijateljske tekme med Iranom in Kostariko v Antalyi v Turčiji, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump prej namignil, da iranski igralci v Združenih državah morda ne bodo "varni". Iran naj bi tri tekme skupine G odigral v ZDA, dve v Los Angelesu, eno v Seattlu, z bazo za turnir v Tucsonu v Arizoni.

Iransko sodelovanje na SP, ki ga skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika, je pod vprašajem zaradi konflikta, ki sta ga 28. februarja sprožili ZDA in Izrael. Iran je omenil možnost bojkota mundiala, preden je Fifo zaprosil, da bi skupinski del turnirja odigrali v Mehiki, kar je svetovna organizacija zavrnila.

"Šport bi moral ostati zunaj politike. Če ni nikogar drugega, ki bi verjel v gradnjo mostov in ohranjanje teh mostov nedotaknjenih v skupnem prizadevanju, potem smo mi tisti, ki opravljamo to delo," je prepričan prvi mož svetovnem nogometne družine.

SP v nogometu, prvo s 48 ekipami, se bo začelo 11. junija.