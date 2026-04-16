Nogomet

Infantino prepričan, da bo Iran igral na SP: 'Njihova obveznost je'

Los Angeles, 16. 04. 2026 13.28 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je prepričan, da bo Iran nastopil na svetovnem prvenstvu v nogometu kljub vojni na Bližnjem vzhodu. Še pred enim mesecem je ameriški predsednik Donald Trump Irancem "svetoval", naj raje ne prihajajo v ZDA "zaradi lastne varnosti".

"Iran zanesljivo prihaja na mundial. Upamo, da bodo razmere do takrat mirne, to bi zagotovo pomagalo," je Gianni Infantino povedal na gospodarski konferenci, ki jo je pripravila televizijska hiša CNBC. "Mislim, da gre za obveznost Irana, da se njegovi nogometaši udeležijo turnirja, na katerega so se uvrstili, predstavljajo svoje ljudi, igralci želijo igrati," je dejal o prihajajočih tekmah reprezentance Irana, ki so junija predvidene v ZDA.

Preberi še 'Iranskim nogometašem odsvetujem nastop na SP, zaradi njihove varnosti'

Infantino je podobne komentarje podal že marca, ko se je udeležil prijateljske tekme med Iranom in Kostariko v Antalyi v Turčiji, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump prej namignil, da iranski igralci v Združenih državah morda ne bodo "varni". Iran naj bi tri tekme skupine G odigral v ZDA, dve v Los Angelesu, eno v Seattlu, z bazo za turnir v Tucsonu v Arizoni.

Donald Trump in Gianni Infatino
Donald Trump in Gianni Infatino
FOTO: AP

Iransko sodelovanje na SP, ki ga skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika, je pod vprašajem zaradi konflikta, ki sta ga 28. februarja sprožili ZDA in Izrael. Iran je omenil možnost bojkota mundiala, preden je Fifo zaprosil, da bi skupinski del turnirja odigrali v Mehiki, kar je svetovna organizacija zavrnila.

"Šport bi moral ostati zunaj politike. Če ni nikogar drugega, ki bi verjel v gradnjo mostov in ohranjanje teh mostov nedotaknjenih v skupnem prizadevanju, potem smo mi tisti, ki opravljamo to delo," je prepričan prvi mož svetovnem nogometne družine.

SP v nogometu, prvo s 48 ekipami, se bo začelo 11. junija.

nogomet fifa Infantino

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
petb
16. 04. 2026 14.50
"Šport bi moral ostati zunaj politike. Če ni nikogar drugega, ki bi verjel v gradnjo mostov in ohranjanje teh mostov nedotaknjenih v skupnem prizadevanju, potem smo mi tisti, ki opravljamo to delo," je prepričan prvi mož svetovnem nogometne družine. Hinavec podkupljeni, kaj pa Rusija?
Ajoj23
16. 04. 2026 14.44
Če bi zamenjali skupine da bi Iran igral v npr. Mehiki bi mogoče še šlo, če pa si ZDA upa imet Irance v svoji državi med tem ko jih napadajo pri njih doma pa lahko rečem samo srečno Amerika
Žabec
16. 04. 2026 14.41
Infantino je bedak. Iransko ljudstvo potrebuje podporo in zaščito, Ameriki pa bi bilo potrebno zaradi egoističnega napada in vojne odvzeti prvenstvo.
pravica1
16. 04. 2026 15.03
Poglej sluzaste slike, fuj.
Voly
16. 04. 2026 14.23
Ta je slabši od Trumpa!
sukar 1
16. 04. 2026 14.00
a to je ta, ki je oranžnemu dal neko pločevino, namesto Nobelove,da se je otrok pomiril ....
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
