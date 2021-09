Infantino: Preveč je nesmiselnih tekem

Načrt, ki ga podpira tudi nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger, zdaj direktor razvoja pri Fifi, bi bil del obsežne prenove sistema in bi končno izločil, kot je dejal Infantino, "preveč nesmiselnih tekem". "Moramo imeti preprost in jasen sistem, ki ga vsi razumejo in ki jasno opredeljuje, kdaj so tekme reprezentanc in kdaj klubske tekme," Giannija Infantina v intervjuju za SNTV povzema francoska tiskovna agencija AFP. Obstoječi mednarodni koledar tekem se konča leta 2024, zato "moramo sprejeti nekaj odločitev do konca tega leta", je dejal. Medtem je predsednik Uefe Aleksander Čeferin ta teden na generalni skupščini Združenja evropskih klubov (Eca) v Ženevi med svojim govorom znova izrazil ostro nasprotovanje predlogu in opozoril, da bi na tak način "razvrednotili tekmovanje in da bi še bolj obremenili že tako preveč obremenjene igralce. "Več ni vedno bolje," je v zvezi s tem odločno dejal 53-letni Slovenec na čelu Uefe. Tudi navijači po vsem svetu predlogu nasprotujejo. "Velika večina navijačev nasprotuje mundialu na vsaki dve leti in če bi se Fifa pred tem predlogom posvetovala tudi s svojimi članicami, bi ji bilo tudi to jasno," je 58 držav članic Fife iz šestih svetovnih konfederacij zapisalo v torkovi skupni izjavi za javnost. "Zakaj opustiti skoraj stoletno tradicijo zgolj zaradi muhe ene osebe in brez dokazov, da bo predlog izboljšal kakovost nogometa po svetu?" se še sprašujejo članice v odprtem pismu.

Tudi združenje profesionalnih nogometnih lig je dodalo svoj glas proti predlogu, še poroča AFP.