Infantino v prvi plan postavlja varnost gledalcev

"Še vedno neutrudno, a tudi diskretno in s spoštovanjem delamo na tem, da po korakih presežemo te začasne ukrepe. A obenem moramo z vso odgovornostjo poskrbeti za to, da bodo gledalci na stadionih spet varni,"je dejal 50-letni Švicar.

Infantino je dodal, da se bo preko medmrežja še tesneje povezal s posameznimi nacionalnimi zvezami in skupaj z njimi "iskal rešitve za boljši nogomet v prihodnosti". Tukaj ne gre le za gledalce, ampak tudi za morebitno omejitev plač nogometašev, davčne mehanizme ter obremenjenost igralcev in s tem povezano spremembo tekmovalnih koledarjev. Infantinododaja, da o vseh teh pomembnih vprašanjih ne sme odločati majhna skupina ljudi v eni od sobic. "Ti časi so definitivno minili,"še pravi Infantino.