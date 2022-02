Infantino se je izognil obisku Pekinga, kjer bi ga pričakale številne ostre kritike članov Moka

Švicarski funkcionar Gianni Infantino bi moral kot eden od članov Moka obiskati Peking, a se je (domnevno) zaradi vsesplošno slabe koronavirusne situacije po svetu v zadnjem hipu premislil. Prvi dan zasedanja članov Mednarodnega olimpijskega komiteja je največ pozornosti požel izjemno oster poziv članov, naj Infantino opusti svoje načrte glede svetovnega prvenstva na vsaki dve leti. Zanimivo je sicer, da je Infantino svoj obisk Pekinga preklical, še pred tem pa je poudaril, da bi organizacija SP na vsaki dve leti Fifi prinesla skoraj dodatne štiri milijarde evrov, ta pa bi denar nato razdelila med manj razvite članice, s čimer si želi zmanjšati prepad med bolj in manj nogometno razvitimi državami.

Toda Infantinov glavni argument članov Moka ni prepričal, s predlogom pa niso bile zadovoljne niti razne mednarodne športne zveze. Največjo težavo vidijo v tem, da bi prepogosta organizacija svetovnih prvenstev razvrednotila ostale športe, saj bi se prekrivala tudi z olimpijskimi igrami. Trenutno je koledar zastavljen tako, da svetovno prvenstvo poteka na leta, ko na sporedu ni olimpijskih iger. Prepričani so, da bi največji športni dogodek v posamičnem športu zasenčil ostala tekmovanja, ki bi bila na sporedu v podobnih terminih istega koledarskega leta.

"Skupaj s predsednikom Fife in članom Moka bi radi to predebatirali, toda to zdaj v nasprotju s pričakovanjem ni mogoče, saj je predvčerajšnjim odpovedal svoj obisk Pekinga," je vse skupaj hitel umirjati predsednik Moka Thomas Bach, ki je dejal, da so preobširne diskusije o tem zdaj nepotrebne, saj da je treba spoštovati Infantinovo odsotnost. "Če se strinjate, bomo skušali vzpostaviti stik z njim in mu posredovali te komentarje, ki so bili izrečeni," je zaključil Bach.

Bachove besede so bile le odziv na izjemno glasno kritiko številnih članov Moka, vključno s predsednikom Afriškega komiteja Mustapho Berrafom. "Ta načrt bi povzročil neizmerljivo škodo in šport na splošno postavil v veliko nevarnost," je dejal Berraf. "Preprosto bi odrinil ostale športe in jim zmanjšal vrednost ter jih posadil na klop, kar bi bilo povsem nesprejemljivo," se je v nogometnem žargonu izrazil Berraf. Njegovemu mnenju – tako piše Reuters v svoji četrtkovi zgodbi – so sicer prikimavali še številni drugi člani Moka.