Infantino se ne da, Fifa potrdila kandidaturo za nov mandat

"Predsednik Fife je aprila oznanil, da se bo leta 2027 potegoval za ponovno izvolitev. Seveda se glede tega ni prav nič spremenilo," dpa povzema tiskovno predstavnico Fife. Gianni Infantino se je znašel pod silovitim pritiskom nogometne javnosti, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del Fife oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem.

V začetku avgusta je Infantino, soočen z ogorčenjem zaradi svojega načrta, sklical krizni sestanek v Rabatu. Tam mu je vodstvo Fife izrazilo podporo, tako kot tudi Afriška nogometna zveza (Caf). Medtem sta se proti njegovemu nadaljnjemu vodenju krovne nogometne organizacije izrekli Evropska nogometna zveza Uefa in azijska konfederacija (AFC).

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik Uefe od leta 2016, je pred časom v pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics napovedal, da na naslednjih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral za prvega moža Fife.