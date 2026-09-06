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Nogomet

Infantino se ne da, Fifa potrdila kandidaturo za nov mandat

Zürich, 06. 09. 2026 15.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Mednarodna nogometna zveza Fifa je potrdila, da bo Gianni Infantino marca ponovno kandidiral za svoj zadnji mandat na čelu Fife, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Čeprav so se vrstili pritiski na švicarskega funkcionarja, je slednji prek tiskovne predstavnice še enkrat več potrdil svojo kandidaturo.

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"Predsednik Fife je aprila oznanil, da se bo leta 2027 potegoval za ponovno izvolitev. Seveda se glede tega ni prav nič spremenilo," dpa povzema tiskovno predstavnico Fife. Gianni Infantino se je znašel pod silovitim pritiskom nogometne javnosti, odkar mu ni uspel kontroverzni in na koncu opuščeni načrt, da bi del Fife oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem.

V začetku avgusta je Infantino, soočen z ogorčenjem zaradi svojega načrta, sklical krizni sestanek v Rabatu. Tam mu je vodstvo Fife izrazilo podporo, tako kot tudi Afriška nogometna zveza (Caf). Medtem sta se proti njegovemu nadaljnjemu vodenju krovne nogometne organizacije izrekli Evropska nogometna zveza Uefa in azijska konfederacija (AFC).

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik Uefe od leta 2016, je pred časom v pogovoru za britanski podkast The Rest is Politics napovedal, da na naslednjih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral za prvega moža Fife.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Uefa je pod Čeferinovim vodstvom sprva napovedala bojkot vseh tekmovanj Fife, vključno s svetovnimi prvenstvi, a ga kasneje ob bližajočih se mednarodnih tekmovanjih v mlajših kategorijah umaknila, čeprav si še naprej prizadeva, da bi vodenje Fife prevzel nekdo drug. Po poročanju različnih medijev bi lahko bil glavni protikandidat Infantinu Kanadčan Victor Montagliani, predsednik nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf).

Tudi Concacaf je ob Uefi in AFC pred tedni podpisal skupno izjavo, v kateri nasprotujejo smeri, v katero trenutno pluje Fifa. Predsedniške volitve Fife bodo 18. marca 2027 v Rabatu. Infantino je trenutno še vedno edini kandidat. Za ponovno izvolitev si mora zagotoviti večino od 211 glasov članic Fife.

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