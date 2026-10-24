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Nogomet

Infantino se ne da: Podpira me večina nogometnega sveta

Zürich, 24. 10. 2026 14.53 pred 48 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Lu.M
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je po dolgem času znova oglasil v javnosti in znova pokazal, da nima namena odstopiti z mesta najpomembnejšega človeka v svetovnem nogometu. Italijan je v intervjuju za BBC poudaril, da mu navkljub vsem kontroverzam ob strani stoji večina nogometnega sveta.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Projekt FIFA Enterprise je poleti dvignil ogromno prahu in dodobra ogrozil že tako skrhano zaupanje, ki ga je imela javnost do predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina. Italijan je na koncu odstopil od svojega načrta, da bi petino trženjskih pravic svetovnega prvenstva podredil zasebnim vlagateljem, a škoda je bila storjena.

Infantino bo letos preživel okroglo 10. leto na vrhu Fife, naslednje leto pa ga čakajo volitve, ki bodo odločale o njegovi usodi. Rezultat bi bil pred škandalom o mundialu bolj kot ne samoumeven, zdaj pa se zdi, da večina sveta zahteva menjavo na čelu krovne nogometne zveze. Italijan pa tega ne vidi tako: "Bil sem izvoljen s strani 211 zvez širom celotnega sveta. Mislim, da je pomembno, da v tako veliki organizaciji, kot je Fifa, obstajajo različna mnenja in pogledi. Če pa spoštujemo demokracijo in njen proces izvolitve predsednika, če verjamemo, da je glas vsakega enako vreden, potem moramo spoštovati mnenje večine," je v izjavi za angleški BBC povedal 56-letnik.

Gianni Infantino in Veron Mosengo-Omba
Gianni Infantino in Veron Mosengo-Omba
FOTO: Profimedia

Izpostavil je podporo, ki jo je bil nedavno tega deležen na Vzhodu: "Ravno sem se vrnil iz Tokia, kjer mi je tamkajšnja nogometna zveza izkazala popolno zaupanje. Podobno je bilo tudi v Afriki, kjer uživam enotno podporo vseh držav članic. Govorim z zvezami iz vseh koncev sveta in spoštujem vsako mnenje. Včasih je težko vse 'spraviti pod eno streho', a trudim se po najboljših močeh. Na koncu bodo izvolili tistega, ki si ga želijo na čelu Fife," je v eni redkih javnih izjav povedal Infantino.

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KOMENTARJI6

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Fago
24. 10. 2026 15.42
Ta je zgubil stik z realnostjo…
Odgovori
0 0
GhostWithAxe
24. 10. 2026 15.40
Ampak ocitno volijo za njega. Mislim da je on clovek od teh arabcev in potem lepo arabci za njega kesirajo podkupnine delegatom ki volijo kwr drugace si tega ne znam razlozit.
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+1
1 0
Slovenska pomlad
24. 10. 2026 15.25
Tak janšističen lik je.
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+5
5 0
stiing
24. 10. 2026 15.22
... ja dobra mesečna placa+ dodatki ob strani so hudič ... noce noben odstopit to bi se moral drugac resevat, nekdo bi moral podkupljivcu
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
24. 10. 2026 15.12
"Ne mislim odstopiti." Dobro poznano iz naše politike.
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+5
5 0
zmerni pesimist
24. 10. 2026 15.11
Ja
Odgovori
0 0
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