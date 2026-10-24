Infantino se ne da: Podpira me večina nogometnega sveta

Projekt FIFA Enterprise je poleti dvignil ogromno prahu in dodobra ogrozil že tako skrhano zaupanje, ki ga je imela javnost do predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina. Italijan je na koncu odstopil od svojega načrta, da bi petino trženjskih pravic svetovnega prvenstva podredil zasebnim vlagateljem, a škoda je bila storjena.

Infantino bo letos preživel okroglo 10. leto na vrhu Fife, naslednje leto pa ga čakajo volitve, ki bodo odločale o njegovi usodi. Rezultat bi bil pred škandalom o mundialu bolj kot ne samoumeven, zdaj pa se zdi, da večina sveta zahteva menjavo na čelu krovne nogometne zveze. Italijan pa tega ne vidi tako: "Bil sem izvoljen s strani 211 zvez širom celotnega sveta. Mislim, da je pomembno, da v tako veliki organizaciji, kot je Fifa, obstajajo različna mnenja in pogledi. Če pa spoštujemo demokracijo in njen proces izvolitve predsednika, če verjamemo, da je glas vsakega enako vreden, potem moramo spoštovati mnenje večine," je v izjavi za angleški BBC povedal 56-letnik.