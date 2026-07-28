Demokrati Infantinu očitajo kup nepravilnosti in ga vabijo na zagovor

Sumi koruptivnosti se na Infantina lepijo kot muhe na med. FOTO: Profimedia

Jamie Raskin je v pismu, ki ga je 26. julija naslovil na Giannija Infantina, uporabil izjemno ostre besede. Predsedniku Fife je očital "kampanjo prilizovanja" Donaldu Trumpu, njuno sodelovanje pa označil za strategijo odkritega podkupovanja. Treba je sicer poudariti, da gre za politične očitke in začetek nadzornega postopka, ne pa za ugotovitev sodišča ali dokazano kaznivo dejanje. Namen zahteve je prav pridobitev dokumentov, s katerimi bi lahko Raskin podkrepil svoje sume. Infantino mora po Raskinovi zahtevi do 9. avgusta predložiti seznam vsega, kar je Fifa dala Trumpu, članom njegove administracije, njihovim družinam ali podjetjem, povezanim s Trumpom. To vključuje denar, darila, nagrade, javne nastope in druge morebitne koristi. Raskin zahteva tudi dokumentacijo o najemu prostorov v Trumpovi stolpnici, ustanovitvi Fifine nagrade za mir, stikih z ameriškimi oblastmi ter prodaji vstopnic za svetovno prvenstvo. Fifo je obenem pozval, naj ohrani tudi izginjajoča sporočila na omrežjih in aplikacijah, kot so Signal, Telegram, WhatsApp, X in Truth Social. V središču pozornosti sta predvsem dve Infantinovi potezi. Fifa je julija 2025 odprla predstavništvo v Trump Towerju v New Yorku, decembra pa je Infantino Trumpu med žrebom svetovnega prvenstva podelil prvo Fifino nagrado za mir. Nagrado je ustanovila kar Fifa, njen prvi prejemnik pa je postal predsednik države, ki je gostila večino tekem prvenstva. Ta kombinacija je že sama po sebi ustvarila najmanj videz konflikta interesov: nogometna organizacija je Trumpovi družini plačevala najemnino, njen predsednik pa je Trumpu podelil nagrado, ki pred tem sploh ni obstajala.

Je šlo pri sodelovanju med Infantinom in Trumpom za več kot le organizacijo športnega dogodka? FOTO: Profimedia

Raskin ocenjuje, da je letna tržna vrednost prostorov v Trump Towerju okoli 600.000 dolarjev (528.000 evrov). Ker naj bi jih Fifa med prvenstvom dejansko potrebovala le 39 dni, je to preračunal v več kot 15.000 dolarjev (13.200 evrov) na dan. Fifa je predhodno zatrjevala, da za prostore plačuje tržno najemnino, poročila ameriških medijev pa so navajala, da je bila pisarna večino časa skoraj prazna. Še resnejši del Raskinovih očitkov se nanaša na odločitev ameriškega ministrstva za pravosodje, da opusti kazenski postopek proti nekdanjemu direktorju družbe Fox Hernanu Lopezu in argentinskemu podjetju Full Play Group. Oba sta bila leta 2023 obsojena zaradi zarote, povezane s podkupovanjem nogometnih funkcionarjev za pridobivanje medijskih pravic, njune obsodbe pa je pozneje potrdilo tudi sodišče. Trumpova administracija je nato spremenila stališče, tožilstvo pa je pojasnilo, da nadaljevanje postopka ni bilo več prednostna naloga in da sredstev ni želelo namenjati nadaljnjim pritožbam. Maja letos je sodnik obtožnice zavrgel. Raskin meni, da je odločitev pravosodnega ministrstva bolj razumljiva ob upoštevanju Fifinega približevanja Trumpu. Toda v pismu ni predstavil neposrednega dokaza, da bi Fifa vplivala na odločitev tožilstva ali da bi bil med nagrado, najemom prostorov in opustitvijo postopka sklenjen kakršenkoli dogovor. Prav zato zahteva vso komunikacijo med Fifo, predsedniško tranzicijsko ekipo in ameriškimi državnimi organi. Drugi del zgodbe so cene vstopnic. Raskin Fifi očita, da je svoje dobre odnose z Belo hišo izkoristila za agresivne in zavajajoče prodajne prakse. Najdražje vstopnice za finale so dosegle skoraj 33.000 dolarjev, čeprav je skupna kandidatura ZDA, Kanade in Mehike pred izbiro gostitelja predvidevala občutno nižjo najvišjo ceno.

Donald Trump s Fifino nagrado za mir. FOTO: AP