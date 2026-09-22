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Nogomet

Infantino stisnjen v kot, nagovoril nogometni svet

Zürich, 22. 09. 2026 07.55 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnjega odločanja v krovni nogometni organizaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Pismo prihaja kot odziv na burne odzive in kritike. Mednarodna nogometna zveza se je znašla v krizi po razkritju načrta, ki je bil nato opuščen, za ustanovitev komercialnega subjekta, odprtega za zasebne vlagatelje. Gre za sporni projekt odprodaje medijskih pravic zasebnim vlagateljem z imenom FIFA Forward Enterprise. Gianni Infantino predlaga, da bi začetne predloge obravnavali že na naslednji seji sveta organizacije, predvideni za 15. oktober, pri čemer je poudaril, da bodo "seveda upoštevali tudi pisne prispevke, prejete naknadno, pod pogojem, da bodo prispeli v razumnem roku".

"Predlagal bom, da svet, organ upravljanja Fife, organizira neposredno, strukturirano in časovno opredeljeno posvetovanje s konfederacijami, nacionalnimi zvezami in ustreznimi deležniki o tem, kako dodatno okrepiti procese odločanja v Fifi," je zapisal Infantino. "V okviru tega posvetovanja bi zbirali konkretne predloge glede zgodnejšega vključevanja institucionalnih organov, opredelili vloge predsednika, njegovega urada, sveta in kongresa ter konkretnih načinov za povečanje preglednosti, participacije in odgovornosti pri ključnih strateških pobudah," je dodal italijansko-švicarski pravnik.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

"Morebitne spremembe statuta, ki bi iz tega izhajale, bi nato v skladu z ustreznim postopkom predložili kongresu v pregled in potrditev," je še pojasnil. Pobuda prihaja v času, ko se prvi mož Fife, ki se marca prihodnje leto poteguje za ponovno izvolitev, sooča z negotovim položajem. Njegov ugled je bil močno omajan, potem ko je enostransko vodil pripravo načrta za ustanovitev komercialnega subjekta, odprtega za zasebne vlagatelje, v katerega bi prenesli premoženje Fife, vključno s pravicami do svetovnega prvenstva.

Infantino je bil na koncu prisiljen opustiti projekt, saj je naletel na oster odpor evropske zveze Uefa, konfederacije za Severno in Srednjo Ameriko ter Karibe (Concacaf) in azijske federacije (AFC). Kljub umiku spornega projekta se še naprej vrstijo pozivi Infantinu k odstopu.

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22. 09. 2026 08.20
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