Infantino stisnjen v kot, nagovoril nogometni svet

Pismo prihaja kot odziv na burne odzive in kritike. Mednarodna nogometna zveza se je znašla v krizi po razkritju načrta, ki je bil nato opuščen, za ustanovitev komercialnega subjekta, odprtega za zasebne vlagatelje. Gre za sporni projekt odprodaje medijskih pravic zasebnim vlagateljem z imenom FIFA Forward Enterprise. Gianni Infantino predlaga, da bi začetne predloge obravnavali že na naslednji seji sveta organizacije, predvideni za 15. oktober, pri čemer je poudaril, da bodo "seveda upoštevali tudi pisne prispevke, prejete naknadno, pod pogojem, da bodo prispeli v razumnem roku".

"Predlagal bom, da svet, organ upravljanja Fife, organizira neposredno, strukturirano in časovno opredeljeno posvetovanje s konfederacijami, nacionalnimi zvezami in ustreznimi deležniki o tem, kako dodatno okrepiti procese odločanja v Fifi," je zapisal Infantino. "V okviru tega posvetovanja bi zbirali konkretne predloge glede zgodnejšega vključevanja institucionalnih organov, opredelili vloge predsednika, njegovega urada, sveta in kongresa ter konkretnih načinov za povečanje preglednosti, participacije in odgovornosti pri ključnih strateških pobudah," je dodal italijansko-švicarski pravnik.