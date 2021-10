Infantino: Super Bowl je vsako leto, zakaj ne bi bilo SP na vsaki dve

Gianni Infantino je bil med uglednimi gosti, ki so se udeležili desete letne konference jeruzalemske pošte. Fifa še vedno ni obupala nad sporno idejo o uvedbi svetovnega prvenstva vsaki dve leti. Svetovna organizacija trenutno izvaja študijo izvedljivosti omenjenega načrta kljub ostrim kritikam zvez, klubov, igralcev in navijaških skupin. "Že smo se odločili, da bo od leta 2026 svetovno prvenstvo z 48 reprezentancami. Ali bo potekalo na dve ali štiri leta, pa je še v fazi posvetovanja," je za izraelske medije dejal Infantino. "Ravno zato, ker gre za čarobni turnir, bi se to morda moralo zgoditi pogosteje," je dodal. Glavni nasprotnik svetovnemu nogometnemu bienalu je Evropska nogometna zveza (Uefa). Ta je Fifo pozvala, naj odstopi od načrtov ter se raje posveti reformi mednarodnega koledarja tekem. Toda Infantino očitno še ni obupal. "Ugled dogodka je odvisen od njegove kakovosti, ne od pogostosti. Vsako leto imate Super Bowl, Wimbledon ali Ligo prvakov in vsi so navdušeni in čakajo na to." Vodja krovne nogometne organizacije je dejal, da želi Fifa tudi razširiti svetovno klubsko prvenstvo, ki poteka vsako leto.

"Radi bi povečali vrednost državnih prvenstev in domačih lig," je dodal. "Moramo poiskati pravo obliko, ki ne bo preveč motila koledarja in vseh drugih dogodkov," je poudaril Infantino.