Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantino v bran Fifi: 'Brez nas ni svetovnega nogometa'

Dubaj, 29. 12. 2025 14.51 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
L.M. STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je v Dubaju ob robu športnega vrha dejal, da so v 15 dneh dobili kar 150 milijonov zahtevkov za vstopnice za svetovno prvenstvo 2026, ki bo poleti v ZDA, Mehiki in Kanadi. Infantino je stopil v bran svoji organizaciji, ki je pod plazom številnih kritik zaradi oderuških cen.

Fifa
Fifa
FOTO: AP

"Na voljo imamo med šest do sedem milijonov vstopnic, a v 15 dneh smo dobili 150 milijonov zahtevkov zanje. To pomeni vsak dan v povprečju po deset milijonov. V skoraj sto letih svetovnih prvenstev je bilo prodanih skupaj 44 milijonov vstopnic, tako da bi zdajšnje zanimanje pokrilo dobo 300 let. To je noro in težko predstavljivo, a kaže na pomembnost nogometnega SP," je dejal Gianni Infantino.

Združenja navijačev so kritizirala visoke cene vstopnic, češ da so nekajkrat višje od prejšnjega SP v Katarju, zaradi česar je Fifa del vstopnic ponudila po ceni 60 dolarjev oziroma približno 50 evrov. Največ zahtevkov za vstopnice je prišlo s strani ZDA, Nemčije in Velike Britanije.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

55-letnik je odgovoril na očitke, ki v zadnjem času prihajajo iz vseh koncev nogometnega sveta: "Prihodki, ki jih prinaša SP, kar vključuje tudi prodajo vstopnic, se bodo vrnili v nogometne zveze po svetu. Če ne bi bilo Fife, ne bi bilo nogometa v 150 državah," je poudaril Italijan.

gianni infantino fifa svetovno prvenstvo 2026 vstopnice kritike

Ronaldo ne bo odnehal, dokler ne doseže zgodovinskega mejnika

Slovenska reprezentanta dobila novega trenerja

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prost1
29. 12. 2025 16.05
Infantino meša med sabo zanimanje za šport in oderuštvo. 150 milionov ljudi na svetu pa že ima denar, da si privošči karto, tudi če te cene še podvojijo.
Odgovori
0 0
the kop
29. 12. 2025 15.32
Tale Infantinom hujši kot Siciljanski mafijci! Prav vidi se mu da je lopov, ki misli samo na svojo rit!!
Odgovori
+4
4 0
kritika1
29. 12. 2025 15.28
To so novodobni narcisi, ki mislijo, da se svet vrti okoli njih. Nogomet je daleč precenjen šport in edini šport, kjer res ni nobenega nadzora nad tem kaj se dogaja na trgu in dogaja se to, kar se nebi smelo in vse to je voda na mlin korupciji, ki v nogometu dobesedno cveti. Kup ljudi služi na račun nogometa in edina država, kjer so stvari še urejene in poznajo meje v višini transferjev je Nemčija. Nemci večino svojih igralcev prodajo v tujino, ker bi "reveži" v Nemčiji zaslužili premalo? Šeško v nobenem nemškem klubu nebi iztržil cene kot jo je z odhodom v MU in realno, ta odškodnina je bila bistveno previsoka a za angleške razmere še vedno relativno nizka? Da vse to lahko počneš potrebuješ denar in denar dajemo gledalci pred zasloni, na stadionih in ko gledamo ligaška tekmovanja. Potem pa nastopi LP .., EP in svetovno prvenstvo, tam pa denar teče v potokih. Ko je Čeferin tako vehementno preprečil super ligo, je bilo za naivneže to res nekaj velikega v bistvu pa je preprečil samo to, da bi denar, ki ga pobere UEFA pobral nekdo drug. Gledalci bi bili na istem ali celo na boljšem kot sedaj.
Odgovori
+1
2 1
REAList7
29. 12. 2025 15.39
Agree. Škoda, da se tega niso zavedali tudi vsi tisti, ki so ob ustanovitvi Super lige tako močno stopili na stran UEFE. In s tem, ko so tako ravnali, so v bistvu podpirali UEFO pri zlorabi prevladujočega položaja, kar je razsodilo tudi Sodišče EU. Ampak Super liga še ni zaključena zgodba. S to sodbo Sodišča EU je dobila nov zagon. In prav je, da se UEFI, kot tudi FIFI, malo pristriže krila.
Odgovori
-1
0 1
cripstoned
29. 12. 2025 14.58
Infantino je po blatterju samo se dvignil stopnjo kriminala in korupcije tako kot je to praksa pri ropaloni kjer vsak novi predsednik poskrbi za nov skandal...edina razlika je so fifini predsedniki nedotalkljivi pred zakonom medtem ko pri ropaloni predsedniki koncajo v zaporu...
Odgovori
+10
10 0
assassin911
29. 12. 2025 15.18
Počakajmo ko bo Alexander kandidiral na fifi.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Pomislite na njih
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425