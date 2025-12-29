Infantino v bran Fifi: 'Brez nas ni svetovnega nogometa'

"Na voljo imamo med šest do sedem milijonov vstopnic, a v 15 dneh smo dobili 150 milijonov zahtevkov zanje. To pomeni vsak dan v povprečju po deset milijonov. V skoraj sto letih svetovnih prvenstev je bilo prodanih skupaj 44 milijonov vstopnic, tako da bi zdajšnje zanimanje pokrilo dobo 300 let. To je noro in težko predstavljivo, a kaže na pomembnost nogometnega SP," je dejal Gianni Infantino.
Združenja navijačev so kritizirala visoke cene vstopnic, češ da so nekajkrat višje od prejšnjega SP v Katarju, zaradi česar je Fifa del vstopnic ponudila po ceni 60 dolarjev oziroma približno 50 evrov. Največ zahtevkov za vstopnice je prišlo s strani ZDA, Nemčije in Velike Britanije.
55-letnik je odgovoril na očitke, ki v zadnjem času prihajajo iz vseh koncev nogometnega sveta: "Prihodki, ki jih prinaša SP, kar vključuje tudi prodajo vstopnic, se bodo vrnili v nogometne zveze po svetu. Če ne bi bilo Fife, ne bi bilo nogometa v 150 državah," je poudaril Italijan.
