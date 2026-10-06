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Nogomet

Infantino v novih težavah: Fifa vedela za spornega vratarja

Ljubljana, 06. 10. 2026 18.40 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Gianni Infantino

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je vedela, da Lionel Mpasi nima pravice do nastopa v kvalifikacijah za SP 2026, a reprezentance DR Kongo kljub temu ni kaznovala. Istočasno je tamkajšnja zveza dobila novega predsednika – osem kandidatov je odstopilo oziroma bilo izključenih, položaj pa je zasedel Veron Mosengo-Omba, sicer tesen zaveznik Giannija Infantina.

Po preiskavi časopisa New York Times je postalo jasno, da je Fifa vedela, da kongovski vratar Lionel Mpasi ne bi smel nastopati v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo, saj ni dokončal postopka za spremembo državljanstva. 32-letnik, ki že celotno kariero brani v Franciji, je v mladinskih selekcijah nastopal za francosko reprezentanco.

Lionel Mpasi
Lionel Mpasi
FOTO: Profimedia

Saga se je začela novembra lani, ko je Nigerijska nogometna zveza po porazu proti DR Kongo vložila pritožbo. Zahtevala je kazen za DR Kongo zaradi nastopa neupravičenih igralcev ter opozorila na kršitve pravil glede državljanstva in dokumentacije igralcev.

DR Kongo je ob pomoči Mpasija ugnal Nigerijo in si s kasnejšim slavjem proti Jamajki zagotovil nastop na mundialu, kjer je skupinski del sklenil na tretjem mestu in nato na prvi tekmi izločilnih bojev klonil proti Angliji.

Fifa sprva ni ugotovila kršitve, Nigerijska nogometna zveza pa je marca vložila dodatno zahtevo. Pravna služba Fife je primer preučila in odkrila, da Mpasi ni imel pravice do nastopa – postopek za spremembo pripadnosti drugi nogometni zvezi, ki se je začel že leta 2021, namreč ni bil nikoli dokončan.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Fifa je nigerijsko pritožbo zavrnila zaradi vprašanja pravočasnosti in pojasnila, da je njen disciplinski odbor pritožbo obravnaval in se odločil, da je ne bo sprejel. Fifa vztraja, da so njeni sodni organi delovali neodvisno, in zanika kakršno koli vmešavanje predsednika Giannija Infantina.

Novi predsednik kongovske zveze zaveznik Infantina

Medtem ko je Fifa preverjala vratarja, je Infantinov zaveznik Veron Mosengo-Omba pripravljal kandidaturo za predsednika kongovske nogometne zveze. Dva meseca pozneje je bil, po uvrstitvi DR Kongo na svetovno prvenstvo, Mosengo-Omba edini kandidat in bil izvoljen za predsednika. Preostalih osem kandidatov je bodisi odstopilo od kandidature bodisi je bilo izključenih po spremembah pravil o kandidiranju.

Gianni Infantino in Veron Mosengo-Omba
Gianni Infantino in Veron Mosengo-Omba
FOTO: Profimedia

"Če bi Fifa izločila DR Kongo s svetovnega prvenstva, bi to lahko škodovalo možnostim Infantinovega zaveznika," je povedal nekdanji kamerunski funkcionar Fife Prince Zul. Infantino se bo ta teden na Zelenortskih otokih srečal z afriškimi funkcionarji in skušal utrditi podporo pred volitvami za predsednika Fife. "Infantino za preživetje potrebuje Afriko. Ne more si privoščiti, da bi izgubil članice v Afriki," je še dodal Prince Zul.

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Slovenska pomlad
06. 10. 2026 19.26
SDS pa ga podpira.
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0 0
Pinokio
06. 10. 2026 19.26
Barabija nad barabijo. Enako kot v politiki. Šport ni več šport ampak samo še nekakšno podrejanje in vodenje neprimernih ljudi, ki skrbijo le še za svoj budžet.
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0 0
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