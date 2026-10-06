Infantino v novih težavah: Fifa vedela za spornega vratarja

Po preiskavi časopisa New York Times je postalo jasno, da je Fifa vedela, da kongovski vratar Lionel Mpasi ne bi smel nastopati v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo, saj ni dokončal postopka za spremembo državljanstva. 32-letnik, ki že celotno kariero brani v Franciji, je v mladinskih selekcijah nastopal za francosko reprezentanco.

Lionel Mpasi FOTO: Profimedia

Saga se je začela novembra lani, ko je Nigerijska nogometna zveza po porazu proti DR Kongo vložila pritožbo. Zahtevala je kazen za DR Kongo zaradi nastopa neupravičenih igralcev ter opozorila na kršitve pravil glede državljanstva in dokumentacije igralcev.

DR Kongo je ob pomoči Mpasija ugnal Nigerijo in si s kasnejšim slavjem proti Jamajki zagotovil nastop na mundialu, kjer je skupinski del sklenil na tretjem mestu in nato na prvi tekmi izločilnih bojev klonil proti Angliji.

Fifa sprva ni ugotovila kršitve, Nigerijska nogometna zveza pa je marca vložila dodatno zahtevo. Pravna služba Fife je primer preučila in odkrila, da Mpasi ni imel pravice do nastopa – postopek za spremembo pripadnosti drugi nogometni zvezi, ki se je začel že leta 2021, namreč ni bil nikoli dokončan.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Fifa je nigerijsko pritožbo zavrnila zaradi vprašanja pravočasnosti in pojasnila, da je njen disciplinski odbor pritožbo obravnaval in se odločil, da je ne bo sprejel. Fifa vztraja, da so njeni sodni organi delovali neodvisno, in zanika kakršno koli vmešavanje predsednika Giannija Infantina.

Novi predsednik kongovske zveze zaveznik Infantina

Medtem ko je Fifa preverjala vratarja, je Infantinov zaveznik Veron Mosengo-Omba pripravljal kandidaturo za predsednika kongovske nogometne zveze. Dva meseca pozneje je bil, po uvrstitvi DR Kongo na svetovno prvenstvo, Mosengo-Omba edini kandidat in bil izvoljen za predsednika. Preostalih osem kandidatov je bodisi odstopilo od kandidature bodisi je bilo izključenih po spremembah pravil o kandidiranju.

Gianni Infantino in Veron Mosengo-Omba FOTO: Profimedia