Infantino (vnovič) 'ustrelil kozla': Nogomet bo kmalu šport številka 1 v ZDA

Za razliko od mnogih držav po svetu je nogomet v ZDA v senci drugih športov, kot so ameriški nogomet, bejzbol, košarka in hokej na ledu. Gianni Infantino želi to srednjeročno spremeniti. "Nogomet bo kmalu šport številka 1 tukaj v Ameriki," je izjavil šef Fife. Ameriška nogometna liga MLS bo po njegovi oceni na vrhu v "treh do štirih, največ petih letih" in med najboljšimi ligami na svetu.

"In lahko vam povem, zakaj – ker sem zdaj tukaj," je dejal 55-letni Švicar, ki živi v Miamiju in vodi Fifo, ki to poletje v ZDA gosti klubsko SP, leta 2026 pa bo v ZDA še svetovno prvenstvo. Po njegovem mnenju je treba spremeniti le nekaj stvari, na primer uvedbo napredovanja in izpadanja v ameriškem nogometu.

Predsednik Fife Gianni Infantino verjame, da bo nogomet v naslednjih nekaj letih postal šport številka 1 v Združenih državah Amerike. FOTO: AP icon-expand