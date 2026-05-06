Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP: Uporabiti moramo tržne cene

Los Angeles, 06. 05. 2026 15.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki in vztraja, da je bil svetovni nogometni organ dolžan izkoristiti ameriške zakone, ki dovoljujejo nadaljnjo prodajo vstopnic za tisoče dolarjev nad nominalno vrednostjo, je poročal AFP.

Fifa 2026
Fifa 2026
FOTO: AP

Fifa se je soočila z ostrimi kritikami zaradi stroškov vstopnic za svetovno prvenstvo, združenje navijačev FSE je cenovno strukturo označilo za izsiljevanje in izdajo. Zato je je marca tudi vložilo tožbo proti Fifi pri Evropski komisiji.

Fifina spletna stran je prejšnji teden oglaševala štiri vstopnice za finale 19. julija v New Yorku po ceni več kot dva milijona dolarjev (1.700.000 evrov).

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

"Če nekateri ljudje dajo na trg preprodajo vstopnic za finale za dva milijona dolarjev, ne pomeni, da vstopnice stanejo dva milijona dolarjev. Prav tako ne pomeni, da bo kdo te vstopnice kupil. Če jih bo kdo po tej ceni, pa mu osebno prinesem tudi hot dog in pijačo," je dejal Gianni Infantino, ki meni, da vrtoglave cene odražajo povpraševanje po ogledu svetovnega prvenstva.

Navijaške skupine so primerjale razliko v ceni vstopnic za to poletje s svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022.

Preberi še V sredo v prodajo nov paket vstopnic za nogometno SP

Najdražja vstopnica za finale leta 2022 je bila po nominalni vrednosti približno 1600 dolarjev (1360 evrov), medtem ko je bila najdražja vstopnica za finale leta 2026 po prvotni ceni približno 11.000 dolarjev (9.360 evrov).

"Smo na trgu, kjer je zabava najbolj razvita na svetu. Zato moramo uporabiti tržne cene. V ZDA je dovoljena tudi preprodaja vstopnic. Če bi torej prodajali vstopnice po prenizki ceni, bi jih preprodajali po veliko višji ceni," razmišlja Infantino.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Zatrjuje tudi, da je Fifa za leto 2026 prejela več kot 500 milijonov zahtevkov za vstopnice, v primerjavi z manj kot 50 milijoni za svetovni prvenstvi 2018 in 2022 skupaj in da je bila 25 odstotkov vstopnic moč kupiti za manj kot 300 dolarjev: "V ZDA ne morete gledati univerzitetne tekme, da ne govorimo o vrhunski profesionalni tekmi določene ravni, za manj kot 300 dolarjev."

nogometno sp vstopnice gianni infantino SP 2026 FIFA

'Klub je reagiral v želji po pozitivni smeri in ponovnem igranju v Evropi'

24ur.com Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP
24ur.com Cene vstopnic za 'el clasico' skočile v nebo: presegle vrtoglavih tisoč evrov
24ur.com Cene vstopnic za letošnji Super Bowl segajo v nebo
24ur.com Fifa del vstopnic za SP ponudila po ugodnejših cenah
24ur.com Glasbeniki pritiskajo na premierja: bo uredil oderuške cene vstopnic?
24ur.com Dve uri parkiranja na SP petkrat dražje od vstopnice za Euro
24ur.com So Hrvati Slovencem res navili ceno vstopnic? Direktor SP odgovarja: Je 31 evrov preveč?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699