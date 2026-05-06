Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP: Uporabiti moramo tržne cene

Fifa se je soočila z ostrimi kritikami zaradi stroškov vstopnic za svetovno prvenstvo, združenje navijačev FSE je cenovno strukturo označilo za izsiljevanje in izdajo. Zato je je marca tudi vložilo tožbo proti Fifi pri Evropski komisiji. Fifina spletna stran je prejšnji teden oglaševala štiri vstopnice za finale 19. julija v New Yorku po ceni več kot dva milijona dolarjev (1.700.000 evrov).

"Če nekateri ljudje dajo na trg preprodajo vstopnic za finale za dva milijona dolarjev, ne pomeni, da vstopnice stanejo dva milijona dolarjev. Prav tako ne pomeni, da bo kdo te vstopnice kupil. Če jih bo kdo po tej ceni, pa mu osebno prinesem tudi hot dog in pijačo," je dejal Gianni Infantino, ki meni, da vrtoglave cene odražajo povpraševanje po ogledu svetovnega prvenstva. Navijaške skupine so primerjale razliko v ceni vstopnic za to poletje s svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022.

Najdražja vstopnica za finale leta 2022 je bila po nominalni vrednosti približno 1600 dolarjev (1360 evrov), medtem ko je bila najdražja vstopnica za finale leta 2026 po prvotni ceni približno 11.000 dolarjev (9.360 evrov). "Smo na trgu, kjer je zabava najbolj razvita na svetu. Zato moramo uporabiti tržne cene. V ZDA je dovoljena tudi preprodaja vstopnic. Če bi torej prodajali vstopnice po prenizki ceni, bi jih preprodajali po veliko višji ceni," razmišlja Infantino.

