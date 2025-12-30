Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP

Združenje nogometnih navijačev (FSA) je od začetka prodaje vstopnic za tekmovanje, ki bo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi, kritično do Fife in ponudnikov dragocenih lističev.

Cene vstopnic za ogled tekem skupinskega dela so tudi do trikrat višje, kot so bile ob zadnjem SP v Katarju, cenovno najbolj ugodna vstopnica za finale pa trenutno znaša okoli 3600 evrov.

Infantino je ob tem dejal, da cene zgolj odražajo stanje povpraševanja na trgu. "Na razpolago smo dali med šest in sedem milijonov vstopnic, od začetka prodaje pa smo prejeli več kot 150 milijonov prošenj zanje," je Infantino v ponedeljek dejal ob robu vrha svetovnega športa v Dubaju.

"Vsak dan dobimo do 10 milijonov zahtev za vstopnice, to samo kaže, kako veliko je svetovno prvenstvo. V 100 letih SP je Fifa prodala 44 milijonov vstopnic, s trenutnimi zahtevami bi tako lahko zapolnili za 300 let tega tekmovanja, to je noro," je dodal prvi mož Fife.