Nogomet

Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za SP

Dubaj, 30. 12. 2025 09.08 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
49. redni kongres Evropske nogometna zveze (Uefa)

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino zagovarja visoke cene vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo. Dejal je, da cene vstopnic zgolj odražajo trenutno povpraševanje po njih.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Združenje nogometnih navijačev (FSA) je od začetka prodaje vstopnic za tekmovanje, ki bo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi, kritično do Fife in ponudnikov dragocenih lističev.

Cene vstopnic za ogled tekem skupinskega dela so tudi do trikrat višje, kot so bile ob zadnjem SP v Katarju, cenovno najbolj ugodna vstopnica za finale pa trenutno znaša okoli 3600 evrov.

Infantino je ob tem dejal, da cene zgolj odražajo stanje povpraševanja na trgu. "Na razpolago smo dali med šest in sedem milijonov vstopnic, od začetka prodaje pa smo prejeli več kot 150 milijonov prošenj zanje," je Infantino v ponedeljek dejal ob robu vrha svetovnega športa v Dubaju.

"Vsak dan dobimo do 10 milijonov zahtev za vstopnice, to samo kaže, kako veliko je svetovno prvenstvo. V 100 letih SP je Fifa prodala 44 milijonov vstopnic, s trenutnimi zahtevami bi tako lahko zapolnili za 300 let tega tekmovanja, to je noro," je dodal prvi mož Fife.

Preberi še 5 milijonov zahtevkov za vstopnice za tekme svetovnega prvenstva

Po številnih kritikah glede cen je Fifa uvedla "dostopnejše" vstopnice za 50 evrov. "Po odzivu sodeč menimo, da je uvedba te kategorije prava odločitev," je v Dubaju za britanski BBC dejal neimenovan visoki predstavnik Fife.

Infantino pa je nadalje sporočil, da bodo ves denar vložili nazaj v nogomet, čeprav ni dejal, v kolikšni meri. "Brez Fife ne bi bilo nogometa v vsaj 150 državah. Nogomet se igra zaradi prihodkov in vlaganj nazaj vanj po svetovnih prvenstvih," je prepričan predsednik Fife.

Fifa je sicer ob robu dogajanja v Dubaju sporočila, da bo od leta 2026 uvedla enotno prireditev za nagrade najboljšim v nogometu. Sporazum je v Dubaju podpisala s tamkajšnjim svetom športa (DSC).

"Od leta 2026 bo dogodek postal edina uradna letna podelitev nagrad Fife, ki bo na enem mestu zbrala najvplivnejše nogometne osebnosti na svetu in proslavila najboljše igralce, ekipe ter dosežke te čudovite igre v preteklem letu," je zapisala Fifa.

Vse nadaljnje podrobnosti o kategorijah, nominacijah, sistemu glasovanja ter kraju prireditve in datumih bo sporočila naknadno.

Skupine na SP 2026
Skupine na SP 2026
FOTO: X
nogomet svetovno prvenstvo fifa gianni infantino

Legenda Liverpoola po zdravstvenih težavah: 'Mislil sem, da bom umrl'

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petb
30. 12. 2025 09.34
In TRUMP bo verjetno dal navodila, da vsa letala z navijači iz njim nasprotnih držav na prvenstvu sestrelijo, ker jim lahko ti navijači škodujejo.
Odgovori
0 0
bibaleze
