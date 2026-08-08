Infantino zanika navedbe o izplačilu domnevni ljubici z denarjem Uefe

Britanski Daily Telegraph poroča, da naj bi ženska po domnevnem razmerju z Infantinom prejela šestmestno izplačilo, Uefa pa naj bi ji po odhodu iz organizacije financirala tudi študij MBA. Evropska nogometna zveza je za Sky News potrdila, da je bilo ženski ob odhodu izplačano nadomestilo in da ji je organizacija poravnala stroške programa MBA na lokalni poslovni šoli. Pri Uefi poudarjajo, da je bilo izplačilo skladno s takratnimi pravili za zaposlene ob njihovem odhodu. Dodali so, da so pravila po letu 2016 zaostrili in da današnja ureditev velja enako za vse zaposlene, ne glede na položaj v organizaciji. Uefa ob tem ni potrdila navedb o domnevnem razmerju.

Fifa: Očitki so kategorično neresnični

Iz Fife so se na zgodbo odzvali ostro. Infantino vse navedbe "odločno zanika", po njihovih besedah pa so očitki kategorično neresnični. "Vsako namigovanje na neprimerno vedenje ali kršenje statutov oziroma pravil je obrekljivo," so sporočili iz svetovne nogometne zveze. Infantino je pri Uefi deloval med letoma 2000 in 2016, nato pa po padcu dolgoletnega predsednika Fife Seppa Blatterja prevzel vodenje svetovne nogometne organizacije.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Pri Fifi prav tako trdijo, da v času Infantinovega dela pri Uefi ali pozneje pri Fifi proti njemu ni bila vložena nobena pritožba zaradi njegovega vedenja. Po njihovem so bile vse odločitve glede zaposlenih, vključno z odpravninami, potrjene po ustreznih postopkih. Čas objave je za predsednika Fife vse prej kot ugoden. Njegov odnos z evropskim nogometom je namreč že močno načet. V zadnjih tednih je izbruhnil hud spor zaradi Infantinove zamisli, da bi del komercialnih pravic Fife in njenih največjih tekmovanj prenesli na novo družbo, v kateri bi delež dobili zasebni vlagatelji. Predlog je sprožil silovit odpor Uefe, ki je ocenila, da je Fifa prestopila mejo. Še posebej sporen je bil način, kako je bila ideja predstavljena. Nacionalne zveze bi lahko v primeru podpore načrtu računale na bistveno več denarja, kar je ustvarjalo vsaj videz, da želi vodstvo podporo svojemu projektu pridobiti tudi z močnimi finančnimi spodbudami. Infantino se je po velikem pritisku umaknil, načrt opustil in se opravičil. Toda škoda je bila storjena.

Uefa Infantinu ne zaupa več

Pri Uefi poudarjajo, da umik načrta sam po sebi ni dovolj. Evropske zveze želijo zagotovila, da se podobnega posega v lastništvo oziroma upravljanje najpomembnejših nogometnih tekmovanj ne bo več poskušalo izvesti. Grožnja z bojkotom prihodnjih tekmovanj pod okriljem Fife zato še vedno ostaja na mizi.