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Nogomet

Infantino zanika navedbe o izplačilu domnevni ljubici z denarjem Uefe

Ljubljana, 08. 08. 2026 08.25 pred dvema dnevoma 3 min branja 79

Avtor:
S.V.
Gianni Infantino

Gianni Infantino se je znašel pred novimi neprijetnimi vprašanji. Predsednik Fife kategorično zanika navedbe, da naj bi Uefa v času, ko je bil njen generalni sekretar, z visokim izplačilom poskrbela za žensko, s katero naj bi imel razmerje. Uefa je potrdila, da je ženska ob odhodu prejela odpravnino in plačilo študija MBA, ob tem pa poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova zgodba prihaja v trenutku, ko je zaupanje med Uefo in vodstvom Fife že tako na najnižji točki v zadnjih letih.

Britanski Daily Telegraph poroča, da naj bi ženska po domnevnem razmerju z Infantinom prejela šestmestno izplačilo, Uefa pa naj bi ji po odhodu iz organizacije financirala tudi študij MBA.

Evropska nogometna zveza je za Sky News potrdila, da je bilo ženski ob odhodu izplačano nadomestilo in da ji je organizacija poravnala stroške programa MBA na lokalni poslovni šoli.

Pri Uefi poudarjajo, da je bilo izplačilo skladno s takratnimi pravili za zaposlene ob njihovem odhodu. Dodali so, da so pravila po letu 2016 zaostrili in da današnja ureditev velja enako za vse zaposlene, ne glede na položaj v organizaciji. Uefa ob tem ni potrdila navedb o domnevnem razmerju.

Fifa: Očitki so kategorično neresnični

Iz Fife so se na zgodbo odzvali ostro. Infantino vse navedbe "odločno zanika", po njihovih besedah pa so očitki kategorično neresnični.

"Vsako namigovanje na neprimerno vedenje ali kršenje statutov oziroma pravil je obrekljivo," so sporočili iz svetovne nogometne zveze.

Infantino je pri Uefi deloval med letoma 2000 in 2016, nato pa po padcu dolgoletnega predsednika Fife Seppa Blatterja prevzel vodenje svetovne nogometne organizacije.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Pri Fifi prav tako trdijo, da v času Infantinovega dela pri Uefi ali pozneje pri Fifi proti njemu ni bila vložena nobena pritožba zaradi njegovega vedenja. Po njihovem so bile vse odločitve glede zaposlenih, vključno z odpravninami, potrjene po ustreznih postopkih.

Čas objave je za predsednika Fife vse prej kot ugoden. Njegov odnos z evropskim nogometom je namreč že močno načet. V zadnjih tednih je izbruhnil hud spor zaradi Infantinove zamisli, da bi del komercialnih pravic Fife in njenih največjih tekmovanj prenesli na novo družbo, v kateri bi delež dobili zasebni vlagatelji.

Predlog je sprožil silovit odpor Uefe, ki je ocenila, da je Fifa prestopila mejo. Še posebej sporen je bil način, kako je bila ideja predstavljena. Nacionalne zveze bi lahko v primeru podpore načrtu računale na bistveno več denarja, kar je ustvarjalo vsaj videz, da želi vodstvo podporo svojemu projektu pridobiti tudi z močnimi finančnimi spodbudami. Infantino se je po velikem pritisku umaknil, načrt opustil in se opravičil. Toda škoda je bila storjena.

Uefa Infantinu ne zaupa več

Pri Uefi poudarjajo, da umik načrta sam po sebi ni dovolj. Evropske zveze želijo zagotovila, da se podobnega posega v lastništvo oziroma upravljanje najpomembnejših nogometnih tekmovanj ne bo več poskušalo izvesti. Grožnja z bojkotom prihodnjih tekmovanj pod okriljem Fife zato še vedno ostaja na mizi.

Preberi še Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja

Angleška nogometna zveza je umaknila podporo njegovi ponovni izvolitvi, Norvežani pa so šli še korak dlje in od Infantina javno zahtevali odstop.

Na drugi strani mu podporo še vedno izražajo številne zveze zunaj Evrope, med njimi Mehika, Argentina, Katar, Egipt in Maroko. Zato za zdaj nič ne kaže, da bi Infantino razmišljal o umiku.

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KOMENTARJI79

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sencina
08. 08. 2026 16.55
Mislim da mu je odklenkalo
Odgovori
0 0
biggbrader
08. 08. 2026 16.41
Kolk pa Čeferi da za to ?
Odgovori
0 0
Sickk 2
08. 08. 2026 16.10
Ja priznou vrjtn ne bo..
Odgovori
+2
2 0
Sickk 2
08. 08. 2026 16.10
Enako k tvoj hlošar ivaann..
Odgovori
+1
2 1
kinimod
08. 08. 2026 15.37
Enako kot Golob
Odgovori
-3
2 5
Sickk 2
08. 08. 2026 16.17
Enako k tvoj hlosar ivan lopovski...
Odgovori
+1
2 1
Potouceni kramoh
08. 08. 2026 15.27
Ta infantino terrible je isti kot cela SDS rokohitrska reprezentanca.
Odgovori
+5
6 1
Polkavalčekrokenrol
08. 08. 2026 15.17
Tukaj tudi Janša ne more nič,Čeferin ni Tanja in bo predsednik Fife,kmalu
Odgovori
+4
4 0
polnjenapaprika
08. 08. 2026 15.07
nam vsem znana Ivana Knöll
Odgovori
+4
4 0
Hihitalec
08. 08. 2026 15.04
Pa dej poglej sam ta ksiht no. Škodljivc bruh
Odgovori
+5
5 0
Sickk 2
08. 08. 2026 16.18
K grims al pa vrtovec pa seveda ivan in zoki-ji..
Odgovori
+3
3 0
juvefor1995
08. 08. 2026 14.54
Proti njemu se še naši politiki zdijo poštenjaki.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
08. 08. 2026 14.18
Globje se kopalo več nepravilnosti se bo našlo.
Odgovori
+2
2 0
HALAcR7
08. 08. 2026 14.11
Nekateri smo to vse vedeli
Odgovori
+0
1 1
Slovenska pomlad
08. 08. 2026 13.35
SDS ga podpira.
Odgovori
+6
8 2
biggbrader
08. 08. 2026 16.43
Seveda, saj je v prvi ligi.
Odgovori
0 0
simc167
08. 08. 2026 13.08
Trumpist, tako kot naš krokar. Se pravi lopov, goljuf, kriminalc. Za zapahe z njimi
Odgovori
+5
8 3
Anion6anion
08. 08. 2026 12.52
In ga še vedno gledajo na Fifi?
Odgovori
+6
6 0
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.18
Adiiijooo, adijo, ADIIIIJOOOOOO lalalal!
Odgovori
+6
6 0
YouRangMyLord
08. 08. 2026 12.14
torej se je šel še bunga bunga na Fifine stroške, Jah, ni kaj, švicarski "Berlusconi" kalabrijskih korenin...
Odgovori
+11
11 0
FlatyEric
08. 08. 2026 11.51
Golobučjek je pokvarjenec in tak nima kaj voditi Fifo.
Odgovori
+8
8 0
Najpametnejši
08. 08. 2026 11.41
Za delavca pa po navadi zmanjka. Varčujemo ali je pa kriza. Sramota.
Odgovori
+7
7 0
enajstdvanajst1
08. 08. 2026 11.32
Pri nas v prekmurju je pred leti podjetje kupilo stanovanje direktorjevi ljubici s katero je imel otroka topač tako je ker so komunisti. zatose pa na vse pretege otepajo da levi ostanejo na vladi
Odgovori
-4
5 9
QueenKong
08. 08. 2026 11.50
prekmurce sem imel vedno za pametne ljudi ! zakaj stalno hočeš dokazovat da ni tako?
Odgovori
+3
5 2
Lastniki česarkoli
08. 08. 2026 11.52
Pojasnilo......Tudi prekmurci imajo SDS-ovce
Odgovori
-2
4 6
minkica91
08. 08. 2026 11.27
saj je isto pri nas, samo pri nas je bolj skrito, imajo razne prijateljice, razne računovodje itd., ista stvar, sam drugače se imenuje. Sam eni mislijo, da smo do konca neumni, da tega ne bi vedeli, kako se kaj plačuje.
Odgovori
+8
8 0
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