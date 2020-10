Infantino zanikal, da bi bila Fifa vključena v pogovore za superligo

Britanski mediji so v torek objavili, da se 12 klubov iz najmočnejših lig dogovarja o ustanovitvi lige, zaprtega tekmovanja po vzoru severnoameriške profesionalne košarkarske lige. Ta naj bi se začela leta 2022, imela pa naj bi podporo Fife. A krovna organizacija tega uradno ni potrdila, se je pa za Aargauer Zeitung oglasil Infantino in dejal, da ga ta projekt za zdaj ne zanima.

"Fifa se trenutno osredotoča na uspeh prenovljenega klubskega svetovnega prvenstva, na katerem bo nastopilo 24 ekip in ki ga bomo leta 2022 prvič organizirali na Kitajskem. Kot predsednika Fife me zanima predvsem to tekmovanje in ne evropska superliga," je potrdil Infantino.