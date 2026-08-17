Infantino želi nov mandat, a s tem bi kršil pravila Fife

Infantino je aprila napovedal, da se bo na volitvah marca prihodnje leto potegoval za nov mandat, s katerim bi Fifo vodil vse do leta 2031. Na predsedniškem položaju je že od februarja 2016, nato pa je bil brez protikandidata znova izvoljen leta 2019 in 2023.

Toda prav štetje njegovih mandatov je postalo predmet ostrega spora. Pravila Fife namreč določajo, da lahko predsednik funkcijo opravlja največ tri mandate, ne glede na to, ali so ti zaporedni ali ne.

Fifa je Infantinu leta 2022 vendarle odprla vrata še enemu mandatu. Svet Fife je takrat odločil, da obdobje med letoma 2016 in 2019 ne šteje kot njegov prvi mandat, saj je Infantino po odhodu Seppa Blatterja zgolj dokončal njegovo prekinjeno obdobje na čelu organizacije.