Infantino želi nov mandat, a s tem bi kršil pravila Fife

Infantino je aprila napovedal, da se bo na volitvah marca prihodnje leto potegoval za nov mandat, s katerim bi Fifo vodil vse do leta 2031. Na predsedniškem položaju je že od februarja 2016, nato pa je bil brez protikandidata znova izvoljen leta 2019 in 2023.
Toda prav štetje njegovih mandatov je postalo predmet ostrega spora. Pravila Fife namreč določajo, da lahko predsednik funkcijo opravlja največ tri mandate, ne glede na to, ali so ti zaporedni ali ne.
Fifa je Infantinu leta 2022 vendarle odprla vrata še enemu mandatu. Svet Fife je takrat odločil, da obdobje med letoma 2016 in 2019 ne šteje kot njegov prvi mandat, saj je Infantino po odhodu Seppa Blatterja zgolj dokončal njegovo prekinjeno obdobje na čelu organizacije.
S takšno razlago se ne strinjajo pri organizaciji FairSquare. Fifo so pozvali, naj Infantina razglasi za neupravičenega do nove kandidature, saj menijo, da že opravlja svoj tretji in zadnji dovoljeni mandat.
Po njihovem mnenju statut nikjer ne določa, da se lahko mandat preprosto izbriše iz štetja zato, ker ni trajal polna štiri leta. Opozarjajo tudi, da bi takšno tolmačenje ustvarilo nevaren precedens, s katerim bi lahko prihodnji predsedniki iskali načine za obhod omejitve mandatov.
Še posebej problematično je, da Fifa podrobne pravne obrazložitve odločitve iz leta 2022 ni javno predstavila. FairSquare zato opozarja na pomanjkanje transparentnosti pri vprašanju, ki neposredno določa, kako dolgo lahko najvplivnejši človek svetovnega nogometa ostane na oblasti.
Pri tem je precej pomenljivo, da so bile omejitve mandatov uvedene prav v sklopu reform po velikem korupcijskem škandalu, ki je pretresel Fifo in končal Blatterjevo obdobje. Njihov namen je bil omejiti koncentracijo moči ter povečati odgovornost vodilnih funkcionarjev.
Nekdanji vodja neodvisnega odbora Fife za upravljanje Miguel Maduro je ob zadnjem zapletu opozoril, da jasnih pravil ni mogoče obravnavati kot ovire, ki jih je treba za posameznega predsednika zaobiti.
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