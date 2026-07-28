Fifa želi prodati svetovno prvenstvo, Uefa: Nogomet ni naprodaj

Svetovno prvenstvo FOTO: Profimedia

Fifa, ki je uradno registrirana kot neprofitna organizacija, v sodelovanju z bančnim podjetjem JPMorgan sestavlja načrt za privabljanje zunanjih vlagateljev, ki bi z okrog 17,5 milijarde evrov pridobili približno 20-odstotni delež v novi družbi. Interes naj bi pokazal ameriški podjetnik Joshua Kushner, katerega starejši brat Jared Kushner je poročen z Ivanko Trump, hčerko predsednika ZDA Donalda Trumpa. Pobudnik načrta naj bi bil kontroverzni predsednik zveze Gianni Infantino, ki je v zadnjih letih postal tesen zaveznik ameriškega predsednika in mu decembra lani podelil prvo "Fifino nagrado za mir" ter s tem pričakovano naletel na ostre odzive kritikov.

Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Fifa naj bi v trenutnem štiriletnem obdobju ustvarila več kot 11 milijard prihodkov, predvsem zaradi komercialnega uspeha letošnjega svetovnega prvenstva, h kateremu so močno pripomogle občutno višje cene vstopnic in delež od preprodaje vstopnic. V naslednjem ciklu, ki se bo končal s svetovnim prvenstvom v Španiji, na Portugalskem in v Maroku, zveza pričakuje najmanj 12 milijard prihodkov. Infantino namreč odkrito razmišlja o povečanju števila reprezentanc na svetovnem prvenstvu z 48 na 64, že odločitev o razširitvi letošnjega turnirja z 32 na 48 ekip pa je sprožila sodne postopke nekaterih evropskih lig, ki opozarjajo, da Fifa s tem šport potiska do skrajnih meja.

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