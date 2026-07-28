Fifa želi prodati svetovno prvenstvo, Uefa: Nogomet ni naprodaj

Fifa, ki je uradno registrirana kot neprofitna organizacija, v sodelovanju z bančnim podjetjem JPMorgan sestavlja načrt za privabljanje zunanjih vlagateljev, ki bi z okrog 17,5 milijarde evrov pridobili približno 20-odstotni delež v novi družbi. Interes naj bi pokazal ameriški podjetnik Joshua Kushner, katerega starejši brat Jared Kushner je poročen z Ivanko Trump, hčerko predsednika ZDA Donalda Trumpa.
Pobudnik načrta naj bi bil kontroverzni predsednik zveze Gianni Infantino, ki je v zadnjih letih postal tesen zaveznik ameriškega predsednika in mu decembra lani podelil prvo "Fifino nagrado za mir" ter s tem pričakovano naletel na ostre odzive kritikov.
Fifa naj bi v trenutnem štiriletnem obdobju ustvarila več kot 11 milijard prihodkov, predvsem zaradi komercialnega uspeha letošnjega svetovnega prvenstva, h kateremu so močno pripomogle občutno višje cene vstopnic in delež od preprodaje vstopnic.
V naslednjem ciklu, ki se bo končal s svetovnim prvenstvom v Španiji, na Portugalskem in v Maroku, zveza pričakuje najmanj 12 milijard prihodkov. Infantino namreč odkrito razmišlja o povečanju števila reprezentanc na svetovnem prvenstvu z 48 na 64, že odločitev o razširitvi letošnjega turnirja z 32 na 48 ekip pa je sprožila sodne postopke nekaterih evropskih lig, ki opozarjajo, da Fifa s tem šport potiska do skrajnih meja.
Uefa: Nogomet ni naprodaj
Na škandalozne načrte Infantina so se hitro odzvali pri Uefi: "To prestopa mejo, ki je vodilne nogometne institucije nikoli ne bi smele prestopiti. Uefa to jemlje izjemno resno. Enako bi morala ravnati vsaka nacionalna nogometna zveza in vsi deležniki – lige, klubi, igralci, navijači, vlade in vsi, ki jim je mar za prihodnost nogometa."
"Duša in upravljanje nogometa nista sredstvi za trgovanje – še posebej ne ob popolnem pomanjkanju preglednosti glede tega, kdo bo od tega finančno koristil. Nihče od nas ni lastnik nogometa. Nogomet ni last Fife, da bi ga lahko prodajala," so še dodali pri Uefi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.