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Nogomet

Fifa želi prodati svetovno prvenstvo, Uefa: Nogomet ni naprodaj

Ljubljana, 28. 07. 2026 17.17 pred 41 minutami 2 min branja 58

Avtor:
A.M.
Gianni Infantino in Donald Trump

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) načrtuje prodajo okoli 20-odstotnega deleža svetovnega prvenstva v vrednosti približno 17,5 milijarde evrov, poroča britanski The Times. S tem želi unovčiti izjemno donosen letošnji mundial, za posel pa naj bi se zanimal Joshua Kushner, ki je del družine predsednika ZDA Donalda Trumpa. Hitro se je odzvala Evropska nogometna zveza (Uefa).

Svetovno prvenstvo
Svetovno prvenstvo
FOTO: Profimedia

Fifa, ki je uradno registrirana kot neprofitna organizacija, v sodelovanju z bančnim podjetjem JPMorgan sestavlja načrt za privabljanje zunanjih vlagateljev, ki bi z okrog 17,5 milijarde evrov pridobili približno 20-odstotni delež v novi družbi. Interes naj bi pokazal ameriški podjetnik Joshua Kushner, katerega starejši brat Jared Kushner je poročen z Ivanko Trump, hčerko predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Pobudnik načrta naj bi bil kontroverzni predsednik zveze Gianni Infantino, ki je v zadnjih letih postal tesen zaveznik ameriškega predsednika in mu decembra lani podelil prvo "Fifino nagrado za mir" ter s tem pričakovano naletel na ostre odzive kritikov.

Donald Trump in Gianni Infantino
Donald Trump in Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Fifa naj bi v trenutnem štiriletnem obdobju ustvarila več kot 11 milijard prihodkov, predvsem zaradi komercialnega uspeha letošnjega svetovnega prvenstva, h kateremu so močno pripomogle občutno višje cene vstopnic in delež od preprodaje vstopnic.

V naslednjem ciklu, ki se bo končal s svetovnim prvenstvom v Španiji, na Portugalskem in v Maroku, zveza pričakuje najmanj 12 milijard prihodkov. Infantino namreč odkrito razmišlja o povečanju števila reprezentanc na svetovnem prvenstvu z 48 na 64, že odločitev o razširitvi letošnjega turnirja z 32 na 48 ekip pa je sprožila sodne postopke nekaterih evropskih lig, ki opozarjajo, da Fifa s tem šport potiska do skrajnih meja.

Uefa: Nogomet ni naprodaj

Na škandalozne načrte Infantina so se hitro odzvali pri Uefi: "To prestopa mejo, ki je vodilne nogometne institucije nikoli ne bi smele prestopiti. Uefa to jemlje izjemno resno. Enako bi morala ravnati vsaka nacionalna nogometna zveza in vsi deležniki – lige, klubi, igralci, navijači, vlade in vsi, ki jim je mar za prihodnost nogometa."

"Duša in upravljanje nogometa nista sredstvi za trgovanje – še posebej ne ob popolnem pomanjkanju preglednosti glede tega, kdo bo od tega finančno koristil. Nihče od nas ni lastnik nogometa. Nogomet ni last Fife, da bi ga lahko prodajala," so še dodali pri Uefi.

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KOMENTARJI58

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deltex
28. 07. 2026 18.49
Nekdo je zapisal, da ta svet vodijo Judje in geji. Za slednje ne vem, čeprav imajo zelo močan lobi, za Jude pa prav gotovo drži že od nekdaj. Prste imajo vsepovsod, njihova največja moč pa je v tem, da se s tem ne hvalijo. Tudi v Sloveniji so seveda prisotni, trenutna oblast jim je naklonjena do konca, zato pa smo imeli Black Cube in obisk Kurza pri Janši...in nenazadnje bo tudi judovska trgovska veriga Spar kmalu imela največji delež v Sloveniji. FIFA pa je pod Infantinim tako ali tako naprodaj...
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0 0
Amor Fati
28. 07. 2026 18.49
Čedalje bolj mi je všeč teorija zarote, da določeni športniki igrajo v določenih športih, da določeni igralci in igralke igrajo v določenih filmih, da določeni politiki obljubljajo določene stvari, ki jih sploh ne morejo izpolniti, da pevci pojejo določene pesmi na svojih koncertih, in da milijarderji in ostale slavne osebnosti z določeni kontroverznostjo jezijo svoje obozevalce, ker jim je bilo naročeno, da morajo zavajati čimveč ljudi - da slednji pozabijo na določene stvari, ki se dogajajo na svetu in pozabijo na svojo in tujo pravico -, če zelijo dobiti zlato karto zase in za svoje druzine. Sej, če tako gledate, lahko vidite, da je vse pod nadzorom, in da so ljudje v veliki večini postali ovce.
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0 0
matjaz mravlak
28. 07. 2026 18.46
ne vem kaj to briga uefo!! naj delajo kar hočejo njihovi problemi
Odgovori
0 0
GALARI
28. 07. 2026 18.42
Zanimivo, da ima Infantino libanonsko državljanstvo, ki ga napada Izrael, je pa tudi velik prijatelj Trumpa.
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+2
2 0
Morgoth
28. 07. 2026 18.42
ZDA so daleč najbolj koruptivna in škodljiva država na svetu in Gibanje Svoboda se zgleduje po njih!
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+1
2 1
Puško v koruzo
28. 07. 2026 18.51
Hahahaha Gibanje svoboda se zgleduje. Mal si pomešal.
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0 0
ni.kola
28. 07. 2026 18.40
Aleksander Čeferin UKREPAJ!!!!!!!!!!
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+1
1 0
juventina10
28. 07. 2026 18.38
evo,vidite kushner je jud in judje vrtijo svet,hočeš nočeš,black cube v slovenijie ali ne .vse se vrti okoli njih in denarja.
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+4
4 0
MarkoJur
28. 07. 2026 18.34
Odstranite tega brezsramnega koruptivneža infantina!!!
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+8
8 0
bad-grandpa
28. 07. 2026 18.27
zaradi tega je fuzbal vsako leto manj gledljiv, samo se denar
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+12
12 0
Pujček
28. 07. 2026 18.26
Kupili ga bojo Judi in Izrael bo večni prvak. Hvb se ne zanimam zabžogobrc.
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+5
6 1
Petur
28. 07. 2026 18.24
nepomembno,je pa prav zagotovo nogomet izključno igra denarja,pranja denarja,ki seveda vleče tudi kriminal..
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+2
3 1
Anonymus3579
28. 07. 2026 18.23
Fifa je kopija eurosonga 🤮
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+7
8 1
stiing
28. 07. 2026 18.23
Kaj se je temu Infantilcku čist strgal film al kako ...
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+11
11 0
Fluxx
28. 07. 2026 18.19
Propad nogometa, samo se show bo ostal. Za amerisko rajo.
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+16
16 0
medvedJEkriv
28. 07. 2026 18.16
če ni imel un Avstrijec, ki je leta 45 umrl, pravzaprav vse prav.....
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+11
11 0
lakala28
28. 07. 2026 18.21
Je imel, ja. Samo je bil premalo in prepočasi dosleden, kot naši partizani 1945.
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+3
4 1
patogen
28. 07. 2026 18.13
Hitro se je odzvala Evropska nogometna zveza (Uefa) - treba se bo znebiti Čeferina, pa bo. Ta pleše po akordih slovenske Centrale.
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-22
2 24
štrekeljc
28. 07. 2026 18.20
In ti to podpiraš?????
Odgovori
+7
8 1
ledr
28. 07. 2026 18.34
Ti pa bi rad pisal, pa očitno ne znaš!
Odgovori
0 0
Sirhakel77
28. 07. 2026 18.05
Ne vem, če je to sicer mogoče ampak kaj bi se zgodilo, če se ustanovi npr. vzporedna nogometna organizacija, ki se ji npr. pridruži 50% držav ??
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+4
7 3
Pinokio
28. 07. 2026 18.00
Več tekem, več denarja. Briga Infantina FIFA, on je zavohal denar in si ga želi čim več, seveda, za svoj žep.
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+18
18 0
HardKore
28. 07. 2026 18.00
Jaz bi tudi kupil, pa sploh zraven ne pridem... korupcija
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+10
10 0
slim386
28. 07. 2026 18.00
Jevreji v akciji
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+9
10 1
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