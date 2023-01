Infantino zgrožen zaradi kritik selfieja na Pelejevem pogrebu

"Zgrožen sem, ker sem bil obveščen, da me nekateri ljudje kritizirajo, ker sem posnel selfie in fotografije na slovesnosti. Rad bi pojasnil, da sem bil počaščen in ponižen, ko so me soigralci in družinski člani velikega Peleja prosili, da bi se z njimi fotografiral. Seveda sem takoj privolil," je nadaljeval Infantino.

Razložil je še, da so ga Pelejevi nekdanji soigralci prosili, da bi naredili selfie vseh skupaj, vendar ga sami niso znali narediti. Zato je, da bi bil v pomoč, Infantino fotografiral enega od njih in zanj posnel še fotografijo vseh skupaj.