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Nogomet

Infantino: Predlog o prodaji deležev je priložnost in ne obveznost

Ljubljana, 30. 07. 2026 07.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Predlog o prodaji deležev v najpomembnejših tekmovanjih Fife je po razkritju sprožilogorčenje in številne kritike po vsem svetu. Infantino pa je zamisel branil z argumentom, da se premajhen delež komercialne vrednosti nogometa vrača tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. "Fifa Forward Enterprise oziroma FFE je pravzaprav predlog, ponudba. Je del demokratičnega procesa - posvetovalnega procesa - in predvsem priložnost, ne pa obveznost," je še dejal Infantino v videoposnetku, objavljenem v sredo zvečer.

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"To je izjemna priložnost, da pospešimo razvoj nogometa po vsem svetu. A še enkrat poudarjam: gre zgolj za ponudbo, ne za obveznost," je še dodal. Infantino je poudaril, da je namen predloga sprostiti "doslej neizkoriščeno komercialno vrednost" in da bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic Fifa ter ob odobritvi sveta Fife.

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"Za ustvarjanje te vrednosti so potrebni dodatno strokovno znanje, dodatni vpogledi in posebne kompetence, ki se razlikujejo od upravljanja in razvoja športa," še razlaga prvi mož svetovnega nogometa. Nova družba bi po njegovem mnenju le komercialno upravljala in organizirala tekmovanja v lasti Fife skupaj s sponzorstvi, televizijskimi pravicami, licenciranjem in novimi poslovnimi pobudami. Sama igra pa se ne bi spremenila in navijači bi bili še bolj zadovoljni.

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"Navijači z vsega sveta bi imeli neizmerne koristi od tega prelomnega potenciala, saj bi ta preobrazil nogomet v njihovih državah."

Razlagalnik

Mednarodna nogometna zveza, bolj znana pod kratico FIFA (Fédération Internationale de Football Association), je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu z namenom nadzora mednarodnih tekmovanj. FIFA je odgovorna za organizacijo najpomembnejših nogometnih dogodkov, kot je Svetovno prvenstvo v nogometu, postavlja pravila igre, ki jih potrjuje Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB), ter si prizadeva za razvoj nogometa v državah članicah po vsem svetu.

Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od februarja 2016 opravlja funkcijo predsednika Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Preden je prevzel vodenje Fife, je bil dolgoletni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (UEFA), kjer je pridobil bogate izkušnje pri upravljanju evropskih klubskih in reprezentančnih tekmovanj. Kot predsednik Fife je odgovoren za strateško usmerjanje organizacije, izvajanje reform ter nadzor nad finančnimi in komercialnimi operacijami krovne nogometne organizacije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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