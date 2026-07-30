Infantino: Predlog o prodaji deležev je priložnost in ne obveznost

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Predlog o prodaji deležev v najpomembnejših tekmovanjih Fife je po razkritju sprožilogorčenje in številne kritike po vsem svetu. Infantino pa je zamisel branil z argumentom, da se premajhen delež komercialne vrednosti nogometa vrača tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. "Fifa Forward Enterprise oziroma FFE je pravzaprav predlog, ponudba. Je del demokratičnega procesa - posvetovalnega procesa - in predvsem priložnost, ne pa obveznost," je še dejal Infantino v videoposnetku, objavljenem v sredo zvečer.

"To je izjemna priložnost, da pospešimo razvoj nogometa po vsem svetu. A še enkrat poudarjam: gre zgolj za ponudbo, ne za obveznost," je še dodal. Infantino je poudaril, da je namen predloga sprostiti "doslej neizkoriščeno komercialno vrednost" in da bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic Fifa ter ob odobritvi sveta Fife.

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"Za ustvarjanje te vrednosti so potrebni dodatno strokovno znanje, dodatni vpogledi in posebne kompetence, ki se razlikujejo od upravljanja in razvoja športa," še razlaga prvi mož svetovnega nogometa. Nova družba bi po njegovem mnenju le komercialno upravljala in organizirala tekmovanja v lasti Fife skupaj s sponzorstvi, televizijskimi pravicami, licenciranjem in novimi poslovnimi pobudami. Sama igra pa se ne bi spremenila in navijači bi bili še bolj zadovoljni.

"Navijači z vsega sveta bi imeli neizmerne koristi od tega prelomnega potenciala, saj bi ta preobrazil nogomet v njihovih državah."