Nogomet

Infantinov glavobol: kako prodati TV-pravice na Kitajskem in v Indiji?

Zürich, 12. 05. 2026 15.44 pred 29 minutami 4 min branja 2

J.B.
Gianni Infantino

Mednarodna nogometna zveza Fifa mesec dni pred začetkom svetovnega prvenstva še vedno ni sklenila dogovorov za prodajo televizijskih pravic v Indijo in na Kitajsko. V državah, ki imata skupaj 2,7 milijarde prebivalcev, tako za zdaj še ni zagotovljeno, da si bodo navijači sploh lahko ogledali vseh 104 tekem mundiala.

Fifa je svetovno prvenstvo razširila z 32 na 48 reprezentanc, ker je med drugim upala, da se bodo na turnir uvrstile reprezentance, kot sta Indija in Kitajska, kar bi zagotovo povečalo zanimanje za nogomet v državah z najštevilčnejšim prebivalstvom, piše The Guardian.

Namesto tega bosta na prvenstvu med drugim nastopili reprezentanci Zelenortskih otokov in Curacaa, katerih skupno prebivalstvo, približno 700.000 ljudi, komaj dosega velikost enega okrožja v megamestih, kot sta Mumbaj ali Šanghaj.

A za predsednika Fife Giannija Infantina je trenutno večja težava drugje. Mesec dni pred začetkom turnirja namreč še vedno ni dogovora, ki bi navijačem v Indiji in na Kitajskem omogočil ogled vseh tekem.

V indijski Kolkati so Messiju pred časom postavili celo kip, vendar tamkajšnji televizije niso pripravljene ustreči visokim zahtevam Fife glede prodaje TV pravic ...
FOTO: AP

Fifa je pred nekaj meseci pravice za letošnje in naslednje svetovno prvenstvo v Indiji ponujala za približno 85 milijonov evrov, na Kitajskem pa za okoli 220 milijonov evrov. Kljub temu dogovora ni bilo, cena pa naj bi v zadnjih tednih vztrajno padala.

V Indiji naj bi zahtevani znesek padel na približno 30 milijonov evrov, najvišja ponudba pa naj bi znašala okoli 17 milijonov. Za primerjavo, Sony je za prvenstvi leta 2014 in 2018 odštel 80 milijonov evrov, Viacom18 pa je za mundial v Katarju leta 2022 plačal približno 50 milijonov evrov, piše The Guardian, ki ima za pomanjkanje zanimanja preprosto razlago.

Tokratni termini za azijski trg niso tako ugodni kot leta 2022. Le 14 tekem se bo začelo pred polnočjo po indijskem času. Leta 2018 so se pred polnočjo začele skoraj vse tekme, leta 2022 pa vse razen 20. Vendar Shaji Prabhakaran, član izvršnega odbora Azijske nogometne zveze in nekdanji generalni sekretar Indijske nogometne zveze, meni, da termini niso glavni razlog za zastoj.

"Termini se lahko uporabijo kot izgovor," je dejal za Guardian. "Tekme svetovnega prvenstva bodo ob podobnih urah kot tekme Lige prvakov, Indijci pa jih gledajo. To tudi ni prvo svetovno prvenstvo v takšnem terminu, Indija jih je gledala že prej."

Gianni Infantino mora najti način, da prepriča indijce in Kitajce v nakup TV pravic. V nasprotnem primeru bo kar tretjina svetovnega prebivalstva brez prenosa ...
FOTO: AP

Nogomet v Indiji ni prvi šport

Prabhakaran razlog za zastoj vidi predvsem v pomanjkanju konkurence, denarja in zaupanja na indijskem televizijskem trgu. Leta 2022 je bil Viacom nov igralec na trgu in je z vrhunskimi športnimi vsebinami želel privabiti uporabnike, tudi če bi pri tem ustvaril izgubo. Danes sta glavna igralca JioStar, ki je nastal po združitvi Reliancea in Disneyja, ter Sony.

"Na indijskem športnem televizijskem trgu ni prave konkurence, kar Fifi otežuje položaj. Poleg tega je kriket tam glavni šport in osrednji fokus," je pojasnil Prabhakaran.

Čeprav kriket v Indiji ostaja daleč najmočnejši šport, naj bi bila povprečna gledanost indijske Premier League, najdonosnejšega kriket tekmovanja, v tej sezoni precej nižja. Televizijske hiše so zato previdne pri visokih vložkih v nogometni turnir, na katerem Indija ne nastopa, tekme pa bodo na sporedu pozno ponoči ali zgodaj zjutraj.

Velike reprezentance, kot so Brazilija, Argentina, Portugalska, Nemčija in Anglija, bodo gledalce še vedno pritegnile. Toda številne tekme skupinskega dela niso tako privlačne, zgodba Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki je bila v Indiji izjemno pomembna, pa počasi izgublja moč.

Prejšnje desetletje je Kitajsko za kratek čas zajela nogometna evforija, ki pa se je po spremembi zakonodaje in odhodu največjih zvezdnikov hitro umirila ...
FOTO: AP

Na Kitajskem s čakanjem Fifo spravljajo v neugoden položaj

Kitajska je za Fifo še pomembnejši trg. Država je leta 2022 predstavljala pomemben delež globalnega televizijskega dosega svetovnega prvenstva, še izrazitejši pa je bil njen pomen na digitalnih in družbenih platformah. Fifa naj bi za pravice na Kitajskem sprva zahtevala med 220 in 250 milijoni, medtem ko naj bi bil proračun kitajske nacionalne televizije precej nižji. Tudi po znižanju naj bi bila razlika med zahtevami Fife in ponudbo kitajske strani še vedno velika.

Pomemben dejavnik je tudi časovna razlika. Peking je 12 ur pred New Yorkom, kar je neugodno za oglaševalce. Interesu ne pomaga niti dejstvo, da se kitajska moška reprezentanca že dolgo ni resno približala uvrstitvi na svetovno prvenstvo.

Na kitajskih družbenih omrežjih naj bi bilo veliko podpore previdnosti domače televizije. Deloma zato, ker mlajši kitajski športni navdušenci pogosto najdejo druge poti do ogledov vsebin, deloma pa zato, ker mnogi pričakujejo, da bo dogovor na koncu vseeno sklenjen.

Ne glede na razplet gre za resen glavobol za Infantina. Če lahko Indija in Kitajska tako dolgo odlašata in na koncu dosežeta občutne popuste, bo to odmevalo tudi drugod. "Vedno mora obstajati ravnotežje," je dejal Prabhakaran. "Vrednost produkta je treba zaščititi, sicer lahko nastanejo posledice."

A kratkoročno Fifa nima veliko izbire. Svetovno prvenstvo brez televizijskih dogovorov v dveh državah, ki skupaj predstavljata več kot tretjino svetovnega prebivalstva, za krovno nogometno organizacijo ni scenarij, ki bi si ga lahko privoščila, je še zaključil angleški The Guardian.

nogomet fifa svetovno prvenstvo televizijske pravice

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez
12. 05. 2026 16.34
A še kak fejk pokal in medalja za mir (ali kaj podobnega) ni več opcija? 🤣
borjac
12. 05. 2026 16.21
Tale SKORUMPIRANI Infantino si domišlja da bodo Indijci in Kitajci plačevale ekstremno visoke cene za TV prenose ??? mentalni revček Infantino , še Blater(bivši predsednik Fife) ki je bil na sodišču zaradi podkupljivosti , je Infantina označil za skorumpiranega nesposobneža.
