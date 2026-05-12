Infantinov glavobol: kako prodati TV-pravice na Kitajskem in v Indiji?

Fifa je svetovno prvenstvo razširila z 32 na 48 reprezentanc, ker je med drugim upala, da se bodo na turnir uvrstile reprezentance, kot sta Indija in Kitajska, kar bi zagotovo povečalo zanimanje za nogomet v državah z najštevilčnejšim prebivalstvom, piše The Guardian.



Namesto tega bosta na prvenstvu med drugim nastopili reprezentanci Zelenortskih otokov in Curacaa, katerih skupno prebivalstvo, približno 700.000 ljudi, komaj dosega velikost enega okrožja v megamestih, kot sta Mumbaj ali Šanghaj. A za predsednika Fife Giannija Infantina je trenutno večja težava drugje. Mesec dni pred začetkom turnirja namreč še vedno ni dogovora, ki bi navijačem v Indiji in na Kitajskem omogočil ogled vseh tekem.

V indijski Kolkati so Messiju pred časom postavili celo kip, vendar tamkajšnji televizije niso pripravljene ustreči visokim zahtevam Fife glede prodaje TV pravic ... FOTO: AP

Fifa je pred nekaj meseci pravice za letošnje in naslednje svetovno prvenstvo v Indiji ponujala za približno 85 milijonov evrov, na Kitajskem pa za okoli 220 milijonov evrov. Kljub temu dogovora ni bilo, cena pa naj bi v zadnjih tednih vztrajno padala. V Indiji naj bi zahtevani znesek padel na približno 30 milijonov evrov, najvišja ponudba pa naj bi znašala okoli 17 milijonov. Za primerjavo, Sony je za prvenstvi leta 2014 in 2018 odštel 80 milijonov evrov, Viacom18 pa je za mundial v Katarju leta 2022 plačal približno 50 milijonov evrov, piše The Guardian, ki ima za pomanjkanje zanimanja preprosto razlago. Tokratni termini za azijski trg niso tako ugodni kot leta 2022. Le 14 tekem se bo začelo pred polnočjo po indijskem času. Leta 2018 so se pred polnočjo začele skoraj vse tekme, leta 2022 pa vse razen 20. Vendar Shaji Prabhakaran, član izvršnega odbora Azijske nogometne zveze in nekdanji generalni sekretar Indijske nogometne zveze, meni, da termini niso glavni razlog za zastoj. "Termini se lahko uporabijo kot izgovor," je dejal za Guardian. "Tekme svetovnega prvenstva bodo ob podobnih urah kot tekme Lige prvakov, Indijci pa jih gledajo. To tudi ni prvo svetovno prvenstvo v takšnem terminu, Indija jih je gledala že prej."

Gianni Infantino mora najti način, da prepriča indijce in Kitajce v nakup TV pravic. V nasprotnem primeru bo kar tretjina svetovnega prebivalstva brez prenosa ... FOTO: AP

Nogomet v Indiji ni prvi šport

Prabhakaran razlog za zastoj vidi predvsem v pomanjkanju konkurence, denarja in zaupanja na indijskem televizijskem trgu. Leta 2022 je bil Viacom nov igralec na trgu in je z vrhunskimi športnimi vsebinami želel privabiti uporabnike, tudi če bi pri tem ustvaril izgubo. Danes sta glavna igralca JioStar, ki je nastal po združitvi Reliancea in Disneyja, ter Sony. "Na indijskem športnem televizijskem trgu ni prave konkurence, kar Fifi otežuje položaj. Poleg tega je kriket tam glavni šport in osrednji fokus," je pojasnil Prabhakaran. Čeprav kriket v Indiji ostaja daleč najmočnejši šport, naj bi bila povprečna gledanost indijske Premier League, najdonosnejšega kriket tekmovanja, v tej sezoni precej nižja. Televizijske hiše so zato previdne pri visokih vložkih v nogometni turnir, na katerem Indija ne nastopa, tekme pa bodo na sporedu pozno ponoči ali zgodaj zjutraj. Velike reprezentance, kot so Brazilija, Argentina, Portugalska, Nemčija in Anglija, bodo gledalce še vedno pritegnile. Toda številne tekme skupinskega dela niso tako privlačne, zgodba Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki je bila v Indiji izjemno pomembna, pa počasi izgublja moč.

Prejšnje desetletje je Kitajsko za kratek čas zajela nogometna evforija, ki pa se je po spremembi zakonodaje in odhodu največjih zvezdnikov hitro umirila ... FOTO: AP

Na Kitajskem s čakanjem Fifo spravljajo v neugoden položaj