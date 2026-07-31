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Nogomet

Infantinova barka se potaplja: svetovalec odstopil, AFC podprla Uefo in Concacaf

Kuala Lumpur, 31. 07. 2026 12.05 pred 1 uro 2 min branja 37

Avtor:
A.M. STA
Gianni Infantino

Gianni Infantino je ostal brez višjega svetovalca. Carlos Cordeiro je odstopil potem, ko je predsednik Fife razkril načrt o prodaji deleža svetovnega prvenstva, ki je nogometni svet dvignil na noge. V boju proti predlogu je poleg Uefe in Concacafa po novem tudi AFC.

Višji svetovalec Carlos Cordeiro je s takojšnjim učinkom odstopil v znak protesta proti predlogom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za prodajo deleža v svetovnem prvenstvu, ki ga je opisal kot slab posel za nogomet. "Pri tem predlogu nisem imel nobene vloge in mu odločno nasprotujem. To je slab posel za članice Fife, slab posel za nogomet in slab posel za dolgoročno prihodnost te igre," je zapisal v izjavi za javnost.

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Sporne zadeve se je dotaknila tudi Azijska nogometna zveza (AFC), ki je podprla Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Nogometno zvezo Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). "AFC se pridružuje Uefi in Concacafu ter izraža resno zaskrbljenost zaradi predloga Fife, da bi v njena najpomembnejša tekmovanja vključila zasebne vlagatelje. Dejstvo, da je situacija dosegla točko, ko se je v javni razpravi pojavila resnična možnost bojkota nogometnega svetovnega prvenstva, bi moralo skrbeti vsakogar, ki mu je mar za prihodnost našega športa," je sporočila krovna azijska zveza.

Preberi še Uefa zagrozila z bojkotom, Fifin načrt zavrnil tudi Concacaf

Uefa, ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je v četrtek na nujnem sestanku izglasovala bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, če bo ta nadaljevala s tem načrtom. Čeferin je napovedal, da bo Uefa vztrajala pri svojem stališču vse dokler Fifa ne zavrže svoje ideje. Fifa je sicer naknadno sporočila, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa.

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KOMENTARJI37

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Kunde
31. 07. 2026 13.13
Vsaka čast, kako bo Aleksander Č. počistil tudi v FIFI! Takega (njega) bi rabili, da počisti tudi v SLO politiki. Dobil bo mandat z 90 % !
Odgovori
0 0
HALAcR7
31. 07. 2026 13.13
Za palćka in argentino je to najhuje
Odgovori
+1
1 0
Sventevith
31. 07. 2026 13.06
Malo hecno je to, da so vsi proti, a hkrati odstopajo, medtem, ko Infantino pa ostaja :))))) vse je samo show.
Odgovori
+1
1 0
majsterinegasrat
31. 07. 2026 13.05
Lahko pa s Trumpom udarita tekmo ena na ena. Samo je nevarnost, da bi Donald ob polčasu zaspal.
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
31. 07. 2026 13.01
Trump rabbi Greenlandijo in Svetovno prbvenstvo
Odgovori
+1
1 0
Borec21
31. 07. 2026 12.59
Že k je trump v ozadju bodo iz inata vsi proti ta infantino je res naiven
Odgovori
+4
4 0
Sventevith
31. 07. 2026 13.04
Naiven si ti, ne pa infantino, za katerega je to posel stoletja.
Odgovori
-2
0 2
Normalka
31. 07. 2026 12.57
Primerek brezmejnega pohlepa.
Odgovori
+7
7 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
31. 07. 2026 12.53
UEFA naj izbriše prvi F, naredi IFA International Football Association pa naj vodi prvenstva tako kot zna. Se mi zdi, da bo bistveno bolje funkcjoniralo kot pa ta FIFA. In na koncu Platini le ni bil tako slab, nogomet je tekel le polnil si je napačno žepe..
Odgovori
+2
2 0
DirtySanchez
31. 07. 2026 12.51
Gianni Infantino Gotof si, odstopi, nihče več te ne mara.
Odgovori
+16
16 0
borjac
31. 07. 2026 12.47
Kot vsi vemo , in kar smo v živo tudi videli , je Infantino prodal sam sebe Trumpu in Kuscherjem , Trumpovemu zetu in njegovemu bratu , Kuscherji so Židje , in ta prodaja Fife , Kokoške ki nosi ZLATA JAJCA Svetovnemu nogometu , ni nič drugega kot sodelovanje Infantina z Židovskimi milijarderji pri KRAJI MILIJARD SVETOVNEMU NOGOMETU , če bi bila Fifa v globoki finančni krizi bi teh Židov , Kuschnerjev in njihovih milijard NE BI BILO NITI ZRAVEN ,.....
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+17
17 0
Huki
31. 07. 2026 13.08
Ti Kuscherji želijo resort na onem prepovedanem Otoku v Albaniji. Skrito pod zemljo pa izraelska tajna služba.
Odgovori
0 0
nexus4321
31. 07. 2026 12.47
🤣🤣🤣 gnil zahod nič nam ni ostalo več . Vse je brez veze postalo
Odgovori
+7
8 1
Mali medo
31. 07. 2026 12.46
Kr Rumeni in njegovi sorodniki bi vse pokupili. Zadavijo naj se v denarju.
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+15
15 0
ho?emVšolo
31. 07. 2026 12.46
Čeferin ima novega sovražnika. Poleg JJ je sedaj postal še Trump.
Odgovori
+6
8 2
energetik10
31. 07. 2026 12.59
Čeferin je persona, ki ga to ne gane. To so močne osebe. V celi Slo je mogoče 6 takih…
Odgovori
+2
2 0
PIKAPOLONICA1994
31. 07. 2026 12.44
Infatilo...res ga brca v temo...
Odgovori
+8
8 0
ho?emVšolo
31. 07. 2026 12.44
Spet bo Čeferin postal še močnejši. Bravo!!!
Odgovori
+19
19 0
Slash
31. 07. 2026 12.43
Čefo for presidente !
Odgovori
+16
16 0
klop12
31. 07. 2026 12.40
Pohlep bo uničil zahodno civilizacijo. Vzhod čaka. Naša največja ranljivost sta pohlep in keš keš keš
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+22
22 0
25.maj
31. 07. 2026 12.53
pozabil si na lenobo
Odgovori
+0
2 2
royayers
31. 07. 2026 12.39
trump dobesedno sesuje vsakega, ki mu leze v zadnjik. Imeti podporo taksnega cloveka kot je trump, je prej slabo kot dobro. Ampak, Infantino si je sam kriv. Jastrebi okoli trumpa so nenasitni.
Odgovori
+25
25 0
borjac
31. 07. 2026 12.48
Ali se je Janša že kaj oglasil ???
Odgovori
+6
7 1
royayers
31. 07. 2026 12.56
Ne, trenutno je v Benijevem zadnjiku.
Odgovori
+3
3 0
Ricinus
31. 07. 2026 12.36
Kako res na večini področij drži, da največji ˝izloček˝najprej na vrh priplava. Upam, da ga potunkajo nazaj
Odgovori
+10
10 0
yolli
31. 07. 2026 12.36
Pohlep uničuje vse.....
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+19
19 0
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