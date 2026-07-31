Infantinova barka se potaplja: svetovalec odstopil, AFC podprla Uefo in Concacaf

Višji svetovalec Carlos Cordeiro je s takojšnjim učinkom odstopil v znak protesta proti predlogom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za prodajo deleža v svetovnem prvenstvu, ki ga je opisal kot slab posel za nogomet. "Pri tem predlogu nisem imel nobene vloge in mu odločno nasprotujem. To je slab posel za članice Fife, slab posel za nogomet in slab posel za dolgoročno prihodnost te igre," je zapisal v izjavi za javnost.
Sporne zadeve se je dotaknila tudi Azijska nogometna zveza (AFC), ki je podprla Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Nogometno zvezo Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). "AFC se pridružuje Uefi in Concacafu ter izraža resno zaskrbljenost zaradi predloga Fife, da bi v njena najpomembnejša tekmovanja vključila zasebne vlagatelje. Dejstvo, da je situacija dosegla točko, ko se je v javni razpravi pojavila resnična možnost bojkota nogometnega svetovnega prvenstva, bi moralo skrbeti vsakogar, ki mu je mar za prihodnost našega športa," je sporočila krovna azijska zveza.
Uefa, ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je v četrtek na nujnem sestanku izglasovala bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, če bo ta nadaljevala s tem načrtom. Čeferin je napovedal, da bo Uefa vztrajala pri svojem stališču vse dokler Fifa ne zavrže svoje ideje. Fifa je sicer naknadno sporočila, da razume vse pomisleke in da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa.
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